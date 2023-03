Resident evil 4 Remake: demo disponibile da oggi

Da oggi è finalmente disponibile la demo di Resident Evil 4 Remake. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Fin dal suo annuncio ufficiale, la rivisitazione del quarto capitolo della celebre saga horror di Capcom ha catalizzato l’attenzione dei fan, che non vedono l’ora di poter mettere le mani sul titolo. Ora, a poche settimane dall’uscita, la software house nipponica ha deciso di rilasciare ufficialmente una breve versione di prova di questo atteso titolo. Per la gioia dei fan di tutto il mondo da oggi infatti si potrà scaricare e provare con mano su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S la la Resident Evil 4 Remake Chainsaw Demo.

Disponibile la Resident Evil 4 Remake Chainsaw Demo

Facendo seguito ai recenti rumor emersi in rete nelle scorse ore, la demo di Resident Evil 4 Remake è finalmente disponibile da oggi su PC e console. È quindi possibile provare con mano il rifacimento dell’incubo vissuto da Leon S. Kennedy. Considerata la popolarità raggiunta dall’originale, uscito nell’ormai lontano 2005, i fan che attendono con trepidazione questa rivisitazione in chiave moderna non possono che gioire della possibilità offerta dalla software house.

Annunciata negli scorsi giorni con un trailer dedicato (insieme ad altre interessanti informazioni), la prova conterrà un frammento delle battute iniziale dell’avventura, e ci permetterà di avere un assaggio di quello che sarà il gioco completo in arrivo in tutto il mondo il prossimo 24 marzo. Se desiderate dunque provare con mano questo titolo potete scaricare la versione di prova a partire da oggi stesso.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.