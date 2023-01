Sabrent: ecco il nuovo switch KVM USB Type-C

Nelle ultime ore, l’azienda Sabrent ha presentato il suo nuovissimo switch KVM con doppio USB di tipo C e con Power Delivery (USB-CKDH)

Aumenta la tua produttività con un semplice clic. Uno switch KVM è un dispositivo semplice in linea di principio, ma assolutamente necessario per gli ambienti creativi. Con più di un computer o dispositivo sulla scrivania, è bello poter passare rapidamente da un computer all’altro per ottenere la massima flessibilità. Condividete senza problemi mouse e tastiera, oltre a due schermi, con lo switch (qui per maggiori info) KVM doppio USB Type-C con Power Delivery (USB-CKDH) di Sabrent. L’uscita del display con i dispositivi compatibili è fino a 4K/60Hz tramite le modalità di visualizzazione speculare o estesa. È inoltre possibile collegare il dock per ricaricare facilmente i dispositivi fino a 60 W con USB Power Delivery (PD).

Componenti del nuovo Sabrent switch KVM USB Type-C

Gli indicatori LED per gli stati di alimentazione, ingresso e uscita consentono di conoscere sempre la propria posizione. Per controllare il tutto, basta un solo interruttore all’estremità di un cavo flessibile di un metro. Per l’ingresso, sono stati inclusi due cavi da USB Type-C a Type-C di un metro. È inclusa anche una staffa di montaggio in plastica ABS che consente di posizionare lo switch KVM esattamente dove si desidera. L’USB-CKDH è stato progettato per rendere la vostra vita più semplice e produttiva, con un minimo di sforzo, il tutto in un pacchetto elegante. Con questo robusto switch KVM è possibile ridurre l’ingombro e usufruire di una serie di funzionalità, tra cui la ricarica dei dispositivi.

Dettagli del Sabrent switch KVM

Controllo di due computer o dispositivi con un solo mouse e una sola tastiera tramite due porte USB-A 2.0. È possibile inviare l’output a uno o due monitor con due ingressi USB-C e due uscite HDMI. È inoltre possibile ricaricare comodamente uno o entrambi i dispositivi con il supporto Power Delivery fino a 60 watt ciascuno. L’uscita del display funziona sia in modalità speculare che estesa, per una flessibilità totale. La funzionalità è fornita dalla modalità DisplayPort Alt (DP Alt) per gli host compatibili con porte Thunderbolt 3 e USB-C. Godetevi fino a due display a 4K/60Hz per ottenere il massimo spazio sullo schermo e migliorare la vostra produttività.

Facilità d’uso

Passare da un computer all’altro è davvero semplicissimo. Questo switch è collegato a un cavo integrato di un metro per la vostra comodità. Gli stati di ingresso, uscita e alimentazione sono indicati da sei LED, in modo da poter controllare tutto con un solo sguardo. Lo switch KVM doppio USB Type-C con Power Delivery viene fornito con tutto il necessario. Compresi due cavi da USB Type-C a Type-C da un metro e una staffa in ABS per il montaggio a parete. Posizionate lo switch KVM esattamente dove vi serve. L’uscita video USB-CKDH è compatibile con qualsiasi sorgente che supporti la modalità DP Alt. Si consiglia di utilizzare Windows 10/macOS 10.0 o versioni successive. I dispositivi devono essere compatibili con USB Power Delivery (PD) per la ricarica. Si consiglia di registrare il prodotto su sabrent.com e, in caso di necessità, di contattare il team per ricevere assistenza.

E voi? Cosa ne pensate di questo SABRENT USB Type C Dual KVM Switch con Power Delivery ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).