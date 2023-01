Lupin III contro Occhi di gatto: il crossover su Prime Video

L‘anime giapponese Lupin e la serie TV Occhi di gatto festeggiano il loro anniversario dalla messa in onda con un crossover tutto inedito che andrà in onda su Amazon Prime Video

Lupin e Occhi di gatto stanno per incontrarsi in un unico film, inedito che vedrà il famoso ladro avere a che fare con le tre ladre e sorelle Sheila, Kelly e Tati. Un film che vuole celebrare l’anime giapponese e il suo anniversario dei cinquantanni dalla presenza in TV e i quarantanni dalla messa in onda della serie TV animata Occhi di gatto. La serie ha come protagoniste tre sorelle che gestiscono un bar durante il giorno e di notte si trasformano in ladre di opere d’arte, con l’obiettivo di recuperare la collezione appartenuta al padre .

Lupin contro Occhi di gatto: il crossover su Prime Video

Il film si intitola Lupin III VS Occhi di gatto e andrà in onda su Prime Video il 27 gennaio. Il film recupera la trama di Occhi di gatto per come il pubblico l’ha lasciata al termine della messa in onda televisiva e quindi sono passati tanti anni da quando il pubblico non vede le tre sorelle di nuovo all’opera. In questa trama, sono in un museo per rubare un dipinto, nello stesso momento in cui Lupin III sta commettendo uno dei suoi colpi. Dato che si trattano entrambi di dipinti della collezione del padre, questo incontro fa scattare una sfida tra i due mondi di ladri che porterà anche a galla ulteriori segreti.

Non è la prima volta che Lupin III è coinvolto in crossover con altri anime giapponesi, ad esempio nel 2009 sono stati prodotti due film insieme al Detective Conan, il giovane investigatore molto diverso dal ladro Lupin. In questo film invece ci troviamo di fronte a un gruppo di ladri che sono mossi da intenti differenti, ma sanno essere spavaldi, comici e pronti a tutto per il loro obiettivo.

C’è quindi grande attesa per questo film crossover nella speranza che possa divertire e portare qualcosa di nuovo, ma lo scopriremo dopo il 27 gennaio su Prime Video.

