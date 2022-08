Sabrent avvia la produzione dei primi kit di RAM DDR5 entry-level con da 4.800 MHz e compatibilità JEDEC. Si tratta delle Rocket U-DIMM

Si chiama Rocket U-DIMM il nuovo prodotto del brand sopracitato. E l’affidabilità di queste RAM è stata migliorata anche dal momento dell’introduzione della tecnologia di correzione degli errori on-die in fase di scrittura. La disponibilità di chip memoria stessa, in termini di layout è stata migliorata, suddividendo il canale interno a 64 bit (72 bit con ECC) in due canali indipendenti a 32 bit (40 bit con ECC) e aggiungendo lo stesso aggiornamento sul singolo banco.

Sono disponibili in tagli di memoria da 32GB sia per desktop che per mobile ovviamente. La serie Rocket di Sabrent da sempre ha cercato il miglior compromesso tra prezzo e prestazioni, ed in questo modello hanno perseguito la loro mission. Il taglio è stato proposto ad una velocità targhet di 4.800 MHz, ma con alcune schede madri, e giocando dal BIOS sono state raggiunte in laboratorio queste performance.

Sabrent avvia la produzione delle DDR5 serie Rocket!

Sabrent ha potuto raggiungere tale risultato con l’ausilio di una configurazione Quad-Channel, su di una ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO. Anche l’aspetto della dissipazione è stato curato, difatti troviamo un dissipatore sottile ma efficiente. Costituito da uno strato di alluminio. Per mantenere un profilo quanto più basso possibile Sabrent ha realizzato un dissipatore ripiegato, rispettando il sottile profilo del banco, ricordiamo, di tipologia U-DIMM. In questo modo può essere installata senza problemi, mantenendo comunque prestazioni dissipative coerenti con quanto dichiarato.

Per maggiori informazioni vi lasciamo il sito dell'azienda per raggiungere le piattaforme di acquisto. Al momento sul sito è presente un interessante offerta, che vi segnaliamo per dovere di cronaca. Tratta il modello SB-DR5U-32G, se ne acquisterete 2, avrete in fase di acquisto uno sconto del 25%.