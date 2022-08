In arrivo la seconda edizione del Festival Film di Villa Medici

Il Festival di Film di Villa Medici svela la selezione dei film in concorso per la sua seconda edizione

Da mercoledì 14 fino a domenica 18 settembre 2022 a Roma saranno presentati i 14 film in competizione per la seconda edizione del Festival Film di Villa Medici.

Si tratta di una competizione internazionale che comprende tutte le durate e tutti i generi e, quest’anno, include 2 film presentati in prima mondiale e 9 in prima italiana.

Già dalla sua prima edizione, il Festival riunisce a Villa Medici una comunità di autori e cinefili con l’obiettivo di coltivare un pensiero collettivo intorno al cinema e alle sue evoluzioni.

Anche quest’anno a Villa Medici a Roma, ci sarà l’appuntamento per artisti, registi e pensatori di tutti i continenti, per celebrare la vitalità della pratiche cinematografiche contemporanee tramite una selezione di proposte che abbracciano un po’ tutti i generi, e si distingueranno per l’originalità del discorso o della forma.

La struttura della seconda edizione del Festival Film di Villa Medici

In un’epoca in cui lo storytelling è nella migliore delle ipotesi uno strumento di lavoro e nella peggiore dei casi un’arma da guerra, gli artisti e i registi contemporanei sono necessariamente messi di fronte alla questione della narrazione, intima o politica, in un movimento riflessivo che mette in discussione la materia stessa della loro arte. Ciascuna delle opere in gara sovverte a suo modo i codici di questi racconti individuali o collettivi.

Anche in questa seconda edizione il festival sarà articolato in tre sezioni: la Competizione Internazionale nella quale saranno presentati i film in concorso, la selezione Focus che comprenderà Masterclass, incontri esclusivi e proiezioni fuori concorso e le Grandi Serate del Piazzale che riuniscono il grande pubblico per le proiezioni all’aperto di film inediti, anteprime e grandi classici del cinema in versione restaurata.

Questa nuova edizione del Festival ci porterà alla scoperta di mondi vicini e lontani per fare luce sulle questioni contemporanee.

