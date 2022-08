Speedlink: annuncia nuove attrezzature da corsa

Il simulatore di corse PAYZE Cockpit sarà rilasciato nell’ottobre 2022 e offrirà un’esperienza di gara autentica e mozzafiato, scendi in pista con le nuove attrezzature di Speedlink

Un cockpit confortevole e allo stesso tempo resistente, è la base per dare vita alle vostre abilità di gara in pista. Speedlink offre lo strumento ideale a partire da ottobre con il PAYZE Racing Simulator Cockpit, con il quale sarete sempre in corsia di sorpasso. Altri equipaggiamenti, come i volanti e il supporto da tavolo, completano la gamma di Speedlink per le corse.

Massimo comfort e sedile in pelle PU resistente

Il PAYZE offre una vera sensazione di pista con il massimo comfort di seduta per inseguimenti emozionanti. La solida struttura metallica dell’abitacolo può essere regolata individualmente in base alla propria corporatura ed è dotata di un sedile in pelle PU, estremamente comodo e resistente.

Sia lo schienale che i supporti per i pedali e il volante possono essere allineati in modo ottimale a seconda della posizione di seduta. Il simulatore di guida PAYZE trasforma il tempo trascorso al volante in un piacere di guida assoluto e nulla impedisce di ottenere il miglior tempo in pista.

Controllo assoluto con le ruote da corsa DRIFT O.Z. e TRAILBLAZER

Per colmare l’attesa dell’elegante abitacolo, la gamma Speedlink offre già emozionanti attrezzature da corsa per mettere in ombra la concorrenza. DRIFT O.Z. è un volante da gioco per PC che offre un controllo perfetto su qualsiasi veicolo, compresa la forza delle vibrazioni regolabile individualmente.

Il bordo gommato dello sterzo garantisce la presa e le forti ventose assicurano la migliore aderenza anche durante le manovre di guida più estreme. Inoltre, la manopola del cambio professionale e i pedali finemente regolabili forniscono i decimi di secondo decisivi.

Per i giocatori di console, TRAILBLAZER è la scelta ideale. Compatibile con PlayStation 3, 4, Xbox Series X/S/One, Nintendo Switch/OLED e PC, offre la massima compatibilità, un controllo ideale e un’ergonomia sofisticata. Con la leva del cambio è possibile effettuare cambi di marcia decisivi in una frazione di secondo e la pedaliera rende l’esperienza di guida ancora più autentica. Grazie alla funzione Force Vibration, il brivido diventa un’esperienza tangibile.

Tutto sotto controllo con il TABLE MOUNT

Per massimizzare ulteriormente il divertimento di gioco, la gamma Speedlink comprende un supporto da tavolo per i volanti DRIFT O.Z e TRAILBLAZER, che può essere utilizzato anche per altri volanti. Grazie alla semplice vite a mano, la staffa può essere facilmente montata e fissata su piani di lavoro con uno spessore fino a 40 millimetri. In questo modo, la massima tenuta possibile è garantita in ogni momento sui circuiti curvilinei e nei momenti più emozionanti.

Disponibilità e prezzi

Il PAYZE Racing Simulator Cockpit, nero, sarà disponibile da ottobre 2022 al prezzo di 349,99 euro. Il volante DRIFT O.Z.per PC, nero-arancio, è ora disponibile al prezzo di € 99,99.

Il TRAILBLAZER per PC/PS4/PS3/Xbox Serie X/S/One/Switch/OLED, nero, disponibile ora al prezzo di € 99,99. Per concludere, il supporto da tavolo per il volante DRIFT O.Z e TRAILBLAZER, nero, è ora disponibile al prezzo di € 9,99.

Cosa ne pensate di queste nuove attrezzature da corsa di Speedlink? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.