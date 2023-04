Sabrent Apex X21 Destroyer in fase di test

Ormai molti hanno visto le notizie sulla nuova soluzione di storage di Apex chiamata X21. L’X21 è un enorme AIC singolo che può contenere fino a 21x SSD M.2, il che è incredibile

Va notato che l’X21 può essere configurato in molti modi diversi ed è progettato principalmente per server e workstation di fascia alta. L’X21 non è dotato di un chip di controllo RAID, il che consente agli utenti finali di configurarlo in base ai requisiti del sistema. Inoltre, la scheda non è dotata di ventole, per cui gli utenti devono disporre di un supporto per le ventole di raffreddamento. In genere, questa soluzione va bene per i server con molte ventole di raffreddamento. In una workstation, potrebbero essere necessarie ventole aggiuntive.

Caratteristiche del nuovo Sabrent Apex X21 Destroyer

Le specifiche dell’Apex X21 sono le seguenti:

ospita 21 unità SSD NVME M.2 Gen 4 168 TB+ di spazio di archiviazione per scheda

velocità di lettura/scrittura di 31 GBps. IOPS leader del settore

100 corsie PCIe 4.0

Supporto completo UEFI/Secure Boot

Test

Sabrent è sempre all’avanguardia della tecnologia. In una configurazione a scheda singola, la X21 è in grado di fornire velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 30,5 GBps e 28,5 GBps, rispettivamente. Le prestazioni casuali sull’AIC consistono in 7,5 milioni di IOPS in lettura e 6,2 milioni di IOPS in scrittura. X21 è stato equipaggiato con ben 21 unità SSD Rocket 4 Plus da 8 TB per raggiungere la capacità massima di 168 TB di spazio di archiviazione Gen 4 su una singola scheda. L’AIC utilizza uno slot PCIe x16 a slot singolo che lascia spazio ad altre schede o persino a un’altra X21, che può essere combinata con la prima scheda. Per alimentare la X21 sono necessari 2 connettori di alimentazione a 6 pin. La X21 utilizza 4 viti per tenere insieme l’AIC, che si collegano attraverso due connessioni del pannello posteriore. È piuttosto semplice smontare e installare tutte le unità SSD necessarie. Al momento si stanno effettuando dei test interni. Poi verrà inviato per una revisione indipendente.

E voi ? Cosa ne pensate di questo Sabrent Apex X21 Destroyer ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).