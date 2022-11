SABRENT annuncia il nuovo Rocket Nano V2

Quest’oggi SABRENT ha annunciato il suon nuovo dispositivo di archiviazione ROCKET NANO V2, completamente riprogettato. Disponibile nella versione da 1TB, 2TB e nell’impressionante modello da 4TB

Preparate i vostri dati al decollo con il Rocket NANO V2, il nuovo dispositivo d’archiviazione esterno di SABRENT (qui per visitare il sito). Progettato per essere portatile, veloce e robusto, può andare ovunque vi avventuriate e non lasciarvi mai in sospeso. Godetevi trasferimenti a oltre 1500 MB/s e prestazioni d’altissimo livello, in grado di registrare video 8K senza interruzioni. Anche se può stare in tasca, non sottovalutate la capacità della nano V2. Memorizza fino a 4 TB di video, foto, file e altro ancora, tutto in un piccolo dispositivo. I cavi USB-A e USB-C sono inclusi, in modo da avere una preoccupazione in meno quando si pianificano le riprese con qualsiasi dispositivo. È inoltre retrocompatibile con molti dispositivi, così da rendere la vita in movimento un po’ più semplice.

Dettagli del nuovo SABRENT Rocket Nano V2

L’alloggiamento in alluminio della nano V2 non è solo bello da vedere ma anche pratico e resistente. In grado di mantenere l’archiviazione al sicuro e al fresco anche in condizioni esterne difficili. È inoltre protetto da cadute e detriti grazie a una custodia esterna in silicone. La nano V2 è ottimizzata per occupare il minor spazio possibile, pronta per gli spostamenti in ambienti difficili, in modo che possiate sempre catturare gli scatti migliori senza che l’ingombrante memoria vi appesantisca. Il monitoraggio integrato dello stato di salute e la gestione avanzata della flash lavorano insieme per garantire che i dati siano sempre protetti.

Prestazioni indiscusse

Trasferimenti a raffica di oltre 1500 MB/s con prestazioni di alto livello in grado di registrare video 8K in modo fluido. Trasferimenti su interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 per la massima velocità. Contenuti di qualità superiore grazie alle prestazioni migliorate. Con SABRENT Rocket nano V2 potrete dire addio agl’altri storage portatili.

E voi? Cosa ne pensate di quest’ultima novità di casa SABRENT, ovvero il Rocket Nano V2 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).