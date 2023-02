Pokémon: svelati alcuni nuovi personaggi

L‘avventura di Ash è giunta al termine, ma il mondo dei Pokémon è pronto a donarci altre emozioni, grazie a nuovi personaggi. Scopriamoli

Dopo più di vent’anni di avventure, uno dei personaggi più iconici, che ha accompagnato l’infanzia di molti di noi, sta per salutarci. Attraverso un viaggio iniziato in Giappone nel 1997, Ash Ketchum è riuscito, passo dopo passo, a conquistare il suo sogno: diventare l’allenatore di Pokémon più forte del mondo. State tranquilli, la sua vittoria non significa dover dire addio al magico mondo creato da Satoshi Tajiri, perché nuovi protagonisti sono infatti pronti per partire all’avventura.

Pokémon: i nuovi personaggi

Nei mesi scorsi The Pokémon Company group aveva già presentato alcuni dei nuovi protagonisti. Si tratta di Liko e Roy (il nome è tratto dalla versione giapponese), accompagnati dai fidati Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, loro compagni d’avventura. Personaggi già presenti nei videogiochi di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Ora, a questi, se ne sono aggiunti altri due. Si tratta di Friede e del suo compagno, Capitan Pikachu, le cui prime immagini sono già state divulgate. Dalle anticipazioni giunte sino a noi sappiamo che Friede è un Professore di Pokémon che affiancherà Liko e Roy, provenienti rispettivamente dalla regione di Paldea e di Kanto. Il gruppo partirà alla scoperta del magico mondo dei Pokémon, alla scoperta dei misteri che circondano il pendente di Liko e la Poké Ball di Roy.

Taito Okiura, Vice Presidente dell’ufficio marketing di The Pokémon Company International ha commentato così la notizia:

Il mondo dei Pokémon continua a crescere e ad evolversi. Quest’anno, con il debutto della nuova serie animata, i fan potranno imbarcarsi in un nuovo viaggio all’insegna dell’azione, dell’avventura e dell’amicizia attraverso gli occhi di personaggi unici come Friede e Capitan Pikachu. Per 27 anni Pikachu è stato sinonimo del franchise Pokémon. Siamo entusiasti che questo amatissimo Pokémon continui ad avere una presenza importante nella serie animata e rimanga un’icona per il marchio.

In attesa di altre news, ricordiamo che i nuovissimi episodi andranno in onda già nel 2023.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.