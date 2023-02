Wo Long: Fallen Dynasty, disponibile la demo finale

La demo finale di Wo Long: Fallen Dynasty è finalmente disponibile e per l’occasione è stato anche pubblicato un nuovissimo trailer del gioco

Wo Long: Fallen Dynasty è un nuovo soulslike in sviluppo da parte di Koei Tecmo Games e Team Ninja. Il titolo è ambientato in una versione dark fantasy della Cina durante il periodo dei Tre Regni e vi metterà nei panni di un soldato che dovrà affrontare demoni e altre creature da incubo grazie alle sue tecniche basate sulle arti marziali cinesi.

Ormai manca davvero poco all’uscita di questo nuovo action RPG, ma nonostante ciò Koei Tecmo ha deciso di offrire a tutti i fan la possibilità di provarlo in anteprima. Da oggi infatti è finalmente disponibile la demo finale di Wo Long: Fallen Dynasty e per l’occasione è stato anche pubblicato un nuovissimo trailer del gioco.

Preparatevi all’arrivo di Wo Long: Fallen Dynasty con questa nuova demo

A partire da oggi 24 febbraio fino alle 8:59 del 27 marzo tutti i giocatori interessati avranno la possibilità di provare la demo finale di Wo Long: Fallen Dynasty su tutte le piattaforme d’uscita. La demo finale presenterà due stage iniziali del gioco che non erano disponibili nella prima demo e permetterà a tutti di provare con mano l’entusiasmante gameplay del titolo. In questa versione di prova inoltre sarà disponibile anche il multiplayer online e, trasferendo i dati salvati dal primo stage nel gioco principale, potrete ottenere un “Elmo Dragone Acquattato” all’uscita del gioco.

Di recente Koei Tecmo ha anche rivelato che coloro che acquisteranno la versione fisica o digitale di Wo Long: Fallen Dynasty entro il 16 marzo riceveranno una speciale “Armatura Baihu“, mentre coloro che preordineranno il gioco in digitale riceveranno il bonus di acquisto anticipato insieme al bonus di preordine: “Armatura Zhuque“. Al momento del lancio inoltre sarà disponibile anche una versione SteelBook in edizione limitata di Wo Long: Fallen Dynasty.

Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile dal 3 marzo per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.