Orizzonti Pokémon: La Serie, rimandata l’uscita su Netflix

Orizzonti Pokémon: La Serie sarebbe dovuta uscire il 23 febbraio su Netflix, ma è stata posticipata. Ecco la data in cui sarà possibile vederla in anteprima

La ventiseiesima stagione della serie Pokémon ha il nome di Pokémon Horizons: The Series negli Stati Uniti, mentre in Italia è nota come Orizzonti Pokémon: La Serie. Le ultime novità in merito parlano di una serie che rappresenterà il ritorno dell’anime Pokémon sulle reti Mediaset dopo più di quindici anni. Lo annuncia The Pokémon Company, la società giapponese che si occupa della gestione del marchio, produzione, marketing e licenza del franchise Pokémon. Del franchise fanno parte prodotti, giochi di carte collezionabili, videogiochi, film, serie animate, manga. Nella serie potremo assistere al debutto di due nuovi personaggi che prenderanno il posto di Ash Ketchum, il quale ha lasciato i Pokémon lo scorso anno. Di seguito, vediamo il trailer di Orizzonti Pokémon: La Serie.

La sinossi di Orizzonti Pokémon: La Serie

The Pokémon Company ha diffuso la sinossi di Orizzonti Pokémon: La Serie, che sarebbe dovuta uscire il 23 febbraio, ma sarà disponibile su Netflix in anteprima il 7 marzo:

Una nuova avventura sta iniziando nel vasto mondo dei Pokémon! Arrivando all’Accademia Indigo, una ragazza di nome Liko riceve il suo primo Pokémon partner, Sprigatito. Ma presto si ritrova inseguita dagli Esploratori, un gruppo misterioso determinato a impossessarsi della collana con ciondolo che indossa. Liko non è da sola, però, poiché Friede, il Capitano Pikachu e gli altri Rising Volt Tacklers le offrono protezione a bordo della loro aeronave. Nel frattempo, un ragazzo di nome Roy sogna di diventare un Allenatore di Pokémon, ignaro del segreto nascosto nell’antica Poké Ball che porta con sé. Mentre Liko, Roy e i Rising Volt Tacklers salpano verso nuovi orizzonti, che tipo di scoperte attendono?

