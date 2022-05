Recensione Haylou RS4 Plus: potenziale inespresso

Recensione completa del nuovo arrivato Haylou RS4 Plus, l’elegante smartwatch parte dell’immenso ecosistema Xiaomi

Nonostante negli anni sia passata spesso in sordina, Haylou, l’azienda cinese parte dell’ecosistema messo in piedi da Xiaomi, tenta di ribaltare le carte in tavola con il nuovo Haylou RS4 Plus, un dispositivo curato sin nei minimi dettagli. Il tutto senza sacrificare quello che è stato il loro cavallo di battaglia per anni, ovvero il prezzo di listino, che vi spoileriamo essere ancora molto competitivo. Ma basteranno queste due cose a renderlo un best-buy? Scopriamolo insieme.

Scheda tecnica | Recensione Haylou RS4 Plus

Display : 1.78″ AMOLED, 368×448 pixel

: 1.78″ AMOLED, 368×448 pixel Bluetooth : V. 5.1

: V. 5.1 Batteria : 230mAh

: 230mAh Autonomia : 10 giorni c.a.

: 10 giorni c.a. Dimensioni : 45.2 x 37.2 x 10.4mm

: 45.2 x 37.2 x 10.4mm Peso : 57g

: 57g Resistenza all’acqua : IP68

: IP68 Dimensioni cinturino: 20mm

Unboxing e qualità costruttiva | Recensione Haylou RS4 Plus

La confezione di vendita, piuttosto semplice, contiene lo smartwatch, il manuale d’istruzioni e il cavetto di ricarica. Una volta estratto dalla scatola, lo smartwatch ci si presenta in tutto il suo splendore, difatti con la sua scocca in lega di zinco e l’ampio pannello AMOLED da 1,78” possiamo garantirvi che la prima impressione sarà tutt’altro che negativa. Nonostante le linee e le forme siano palesemente poco ispirate, lo smartwatch risulterà elegante in tutte le situazioni, che vogliate utilizzarlo per attività sportive o eventi più “raffinati”.

Il cinturino in dotazione presenta una particolarità molto interessante, ovvero un aggancio magnetico decisamente comodo, veloce e pratico da utilizzare, se non fosse per una stabilità non sempre impeccabile (attenti ai movimenti bruschi!). Come da “tradizione” la sensoristica è posizionata sul retro in plastica accanto ai pin magnetici per la ricarica.

Hardware e autonomia | Recensione Haylou RS4 Plus

Sotto la scocca troviamo un comparto hardware in linea con questa fascia di prezzo, capace però di gestire al meglio tutte le operazioni. Tra queste ultime abbiamo: misurazione del battito cardiaco, dell’ossigenazione del sangue, dello stress e della temperatura, seppur con una precisione non sempre all’altezza. Anche per quel che concerne la misurazione dei passi, lo smartwatch presenta una leggera sottostima che falsa spesso i risultati di un buon 25%. Notevole tuttavia la quantità di allenamenti disponibili, ben più di 100 e di qualsiasi tipo, abbracciando cosi un ampio margine di utenza. Ottimo poi il risveglio col movimento del polso, piuttosto rapido e preciso. Peccato infine per una vibrzione non troppo incisiva, l’assenza del sensore di luminosità e del GPS integrato che vi costringerà a fare affidamento su quello del vostro smartphone.

Impressionante invece la qualità del display, da ben 1,78” AMOLED e con una risoluzione pari a 368×448 pixel. Notevole anche la luminosità di picco in grado di mostrare il contenuto su schermo anche sotto la luce diretta del sole. Il contrasto, la nitidezza e la fluidità regalata dai 60 Hz elevano questo pannello al pari dei concorrenti più blasonati. A far girare il tutto ci pensa poi una capiente batteria da 230mAh capace di accompagnarci per almeno 10 giorni.

Software e app companion | Recensione Haylou RS4 Plus

Se con l’hardware abbiamo riscontrato degli alti e bassi, sul software il lavoro svolto da Haylou è stato certosino. Le funzionalità non mancano, la grafica è curata in ogni dettaglio ma sopratutto non traspare l’effetto cheap che spesso è possibile notare su questa fascia di prezzo, complice un font chiaro e leggibile. Le applicazioni sono molte, e spaziano dal classico timer/cronometro fino al calendario, passando per la funzione di torcia e calcolatrice.

Tuttavia, il difetto più grande che è possibile riscontrare è quello relativo all’app per smartphone, discreta nelle funzionalità ma pessima nella gestione dei consumi, causando quindi consumi anomali della batteria. Dopo svariati giorni ci siamo infatti visti costretti ad utilizzare lo smartwatch in modalità standalone, sacrificando quindi le notifiche (comunque molto scarne) e il meteo. Speriamo solo che Haylou risolva questo problema al più presto, cosi da non vanificare tutti gli sforzi fatti sul prodotto in sé. In ogni caso, dall’app sarà possibile accedere a circa 100 quadranti alternativi, ed oltre ai classici analogici e digitali potremo trovarne alcuni dinamici.

Conclusioni e prezzo

Venduto nelle colorazioni nero, argento e oro rosa, il nuovo arrivato Haylou RS4 Plus disporrebbe di tutte le carte in regola per essere considerato un best buy, complice il prezzo estremamente competitivo (62,99€ su Amazon) ed una stabilità software invidiabile. È tuttavia penalizzato da una insufficiente app companion che non permette di sfruttare tutte le potenzialità del prodotto e del suo display cosi ampio e luminoso. In ogni caso tenetelo d’occhio nelle prossime settimane, poiché con i dovuti update potrebbe rappresentare l’acquisto ideale per coloro che cercano uno smartwatch affidabile senza dover necessariamente spendere un capitale.

Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!