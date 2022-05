CORSAIR presenta nuovi dissipatori a liquido per CPU RGB ELITE Series, compatibili con socket LGA 1700 e con le nuove ventole AF ELITE Series

CORSAIR, ha presentato oggi una nuova linea di sistemi di raffreddamento all-in-one rivolta a tutti coloro che preferiscono un look minimalistico nelle proprie configurazioni: i dissipatori a liquido per CPU H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE e H150i RGB ELITE. Compatibili con i socket Intel e AMD più recenti, inclusi i modelli LGA 1700 e AM5, e dotati delle nuove ventole CORSAIR AF ELITE Series per un flusso d’aria superiore, i dissipatori RGB ELITE forniscono prestazioni di raffreddamento eccellenti, mantenendo basse le temperature della CPU anche con i carichi più impegnativi.

I nuovi dissipatori della linea RGB ELITE verranno commercializzati attraverso tutti i partner CORSAIR a partire dalla seconda metà di giugno.

Contestualmente con l’annuncio dei nuovi dissipatori RGB ELITE, anche le nuove ventole AF ELITE Series annunciate in data odierna saranno disponibili separatamente per la vendita con le stesse tempistiche. Realizzate in colorazione bianca o nera e nelle dimensioni di 120 mm o 140 mm, le ventole AF ELITE vantano la potente tecnologia CORSAIR AirGuide e cuscinetti fluidodinamici ultra-silenziosi per fornire un flusso d’aria potente concentrato. Se sei alla ricerca di prestazioni di raffreddamento superiori per far funzionare al massimo il tuo sistema, non farti sfuggire le ventole AF ELITE. Vediamo tutti i dettagli.

CORSAIR presenta i nuovi dissipatori AIO RGB ELITE Series

Capolista della nuova serie i dissipatori H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE e H150i RGB ELITE, che combinano un design accattivante, facilità d’uso e prestazioni di raffreddamento ideali praticamente per qualsiasi sistema.

Le ventole AF ELITE PWM incluse forniscono un potente flusso d’aria mantenendo la rumorosità al minimo, grazie alla tecnologia CORSAIR AirGuide ed al cuscinetto fluidodinamico. Tutti i nuovi dissipatori disperdono in modo efficace il calore attraverso l’elevata area di scambio del radiatore e sono disponibili in diverse dimensioni per adattarsi perfettamente al tuo sistema: 240 mm, 280 mm o 360 mm, rispettivamente. Il design raffinato e moderno della testata della pompa diffonde l’illuminazione prodotta dai 16 LED RGB regolabili singolarmente, ed è controllabile con il resto degli accessori RGB mediante il versatile software CORSAIR iCUE, per straordinari effetti luminosi sincronizzabili anche con gli effetti in gioco dei titoli supportati.

Cuore pulsante dei dissipatori della linea RGB ELITE Series sono le nuove ventole AF ELITE Series, anch’esse presentate oggi e disponibili separatamente nelle prossime settimane presso tutti i distributori e partner CORSAIR. Grazie alla tecnologia CORSAIR AirGuide, ogni ventola utilizza le alette anti-vortice posizionate nella parte posteriore per indirizzare un flusso d’aria concentrato verso i componenti del sistema che tendono a surriscaldarsi maggiormente, ottimizzando quindi complessivamente le prestazioni di raffreddamento di ciascuna ventola sia in modalità di aspirazione, scarico o con montaggio su radiatore.

Il resistente cuscinetto fluidodinamico garantisce un funzionamento silenzioso, mentre il controllo PWM ti consente di regolare in modo preciso la velocità delle ventole: fino a 1.850 giri/min per i modelli da 120 mm e 1.600 giri/min per quelli da 140 mm. Grazie al supporto della modalità zero RPM, le ventole AF ELITE smettono di girare completamente alle basse temperature, eliminando del tutto il rumore indesiderato. Per coloro che danno la massima priorità alle prestazioni, le ventole AF ELITE sono la scelta ottimale per raggiungere un livello superiore di raffreddamento.

Inoltre i dissipatori H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE e H150i RGB ELITE sono compatibili con lo standard AM5, il socket per scheda madre AMD di nuova generazione, che usa la stessa staffa per i sistemi di raffreddamento del modello AM4. Questo significa che non è necessario acquistare una nuova staffa o sostituire il dissipatore RGB ELITE quando pianificherai l’aggiornamento del tuo sistema alla nuova piattaforma AM5. I dissipatori RGB ELITE Series supportano inoltre nativamente anche lo standard LGA 1700, per raffreddare anche gli ultimi processori Intel Core di 12esima generazione. Offrono anche la massima compatibilità con i modelli meno recenti come LGA 1200, LGA 115x e LGA 2066.

L’installazione di sistemi di raffreddamento per CPU della linea RGB ELITE è facile e intuitiva grazie alle staffe di montaggio modulari senza attrezzi e alla posizione comoda dell’alimentazione USB Tipo C e del connettore della ventola, per un collegamento veloce. Ogni dissipatore della linea RGB ELITE è inoltre accompagnato da una garanzia di cinque anni.

Disponibilità

I dissipatori per CPU CORSAIR RGB ELITE Series e le ventole CORSAIR AF ELITE Series saranno disponibili per la vendita a partire dalla seconda metà di giugno nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. I dissipatori per CPU CORSAIR ELITE LCD CPU dispongono di una garanzia di cinque anni, mentre le ventole AF ELITE Series dispongono di una garanzia di due anni. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.