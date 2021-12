Recensione AnyTrans: come trasferire rapidamente i dati e app da Android a iPhone 13

Quando si cambia telefono, un grosso problema è trasferire dati e app, specialmente se si passa da Android ad iPhone. Ma dopo avere letto questa recensione di AnyTrans cambierete idea!

Avete acquistato un nuovo iPhone 13 dopo aver mandato in pensione il vostro vecchio smartphone Android. Un problema però che può preoccupare è quello di trasferire i dati e le app da un telefono all’altro. Anche se usiamo due dispositivi diversi, sincronizzarli periodicamente potrebbe essere complicato da fare manualmente. Ma con l’aiuto di AnyTrans ci possiamo semplificare molto la vita. Vediamo con la recensione in modo più approfondito.

Recensione AnyTrans: interfaccia grafica e usabilità

L’applicazione di AnyTrans ha una interfaccia molto gradevole e semplice che ricorda molto il design delle applicazioni MacOS. Nel menù laterale troviamo le varie funzionalità del software. Per trasferire i dati da Android ad iPhone 13 dobbiamo andare sotto la voce “Backup & Migrate” e selezionare “Phone Switcher”. L’interfaccia grafica ci presenterà poi due opzioni con le varie didascalie semplici da comprendere. Premendo su “Migra Ora” possiamo cominciare il processo di trasferimento.

AnyTrans ci mostrerà il dispositivo Android sorgente e l’iPhone 13 di destinazione per un ulteriore check. Continuando è possibile selezionare i contenuti che si vogliono copiare. Ad esempio si possono copiare solo le foto o solo i contatti, a seconda delle preferenze. Interessante l’opzione che consente di saltare la duplicazione dei duplicati se magari volete passare dei dati su un telefono che avete già cominciato ad utilizzare o che state usando in parallelo al vostro iPhone. Ed è tutto qui! Il processo è davvero semplice! Per maggiori dettagli potete consultare la guida ufficiale sul trasferimento dati da Android ad iPhone.

Il tempo di copia varia in base alla quantità dei dati da copiare alla velocità delle memoria dei dispositivi. Per darvi un’idea: a copiare circa 1000 foto da un dispositivo Android di fascia media abbiamo impiegato circa 2 minuti. Copiare circa 200 contatti invece a richiesto poco più di 10 secondi.

Recensione AnyTrans: confronto con altri metodi

Ma quali sono le reali alternative ad AnyTrans per trasferire dati da un dispositivo Android ad un iPhone 13? Si può procedere manualmente usando iTunes. In questo caso dovremo collegare il vecchio smartphone al PC e copiare manualmente i file che ci interessano in una cartella. Poi tramite iTunes possiamo sincronizzare la cartella con il nostro iPhone. Ovviamente questo richiede una serie di passaggi manuali che vengono automatizzati da AnyTrans.

Una seconda possibilità è quella di utilizzare Move to iOS. Tuttavia le funzionalità sono molto più limitate. Ad esempio non è possibile trasferire le chat di Whatsapp. Ma anche misica, video, file e documenti fi di vario genere non possono essere importati nel nuovo iPhone 13. In sostanza si potranno copiare solo messaggi di testo, foto e video scattate con lo smartphone Android, i contatti e gli eventi nel calendario. Un po’ limitato come approccio, specialmente per chi usa il dispositivo per lavoro e quindi magari ha diversi documenti memorizzati. Ma anche comodità per evitare di dover di nuovo personalizzare da zero il proprio dispostivo. Inoltre AnyTrans consente di sincronizzare continuamente i due dispositivi che magari vanno usati in parallelo per qualche motivo.

Conclusioni

Insomma, con AnyTrans possiamo semplificare di molto il trasferimento da Android ad iPhone 13 o altri dispositivi basati su iOS. Dato il costo abbastanza contenuto di 39,99 euro per un abbonamento annuale e vista la vastità delle funzionalità supportate, possiamo tranquillamente consigliare l’utilizzo dell’applicazione. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!