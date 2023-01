Nuovi controller da 5 nanometri e memorie V-NAND di 7a generazione per il Samsung PM9C1a, nuovi SSD con efficienza per watt fino al 70%

Il colosso coreano Samsung ha lanciato sul mercato la nuova generazione di controller per SSD, e sarà implementata nel nuovo Samsung PM9C1a, l’SSD di tipo M.2 integra un controller a 5 nanometri e memoria V-NAND di settima generazione per offrire prestazioni in lettura sequenziale fino a ben 6 GB/s, basato su di un’interfaccia PCI Express 4.0.

L’SSD in questione è principalmente pensato per venir implementato su PC desktop preassemblati, difatti verrà fornito direttamente agli OEM per installarlo su notebook, sarà commercializzato con tagli da 256 GB, 512 GB e 1 TB con form factor M.2 2230, 2242 e 2280. Vediamo tutti i dettagli nell’articolo completo.

Samsung PM9C1a: raggiunta la 7a generazione di V-NAND

Il nuovo SSD del produttore Coreano rappresenta il successore del modello PM9B1, che lo abbiamo visto implementato su svariati laptop e prodotti presenti in commercio. Il nuovo PM9C1a offre prestazioni sequenziali in lettura e scrittura rispettivamente pari a 6 GB/s e 5,6 GB/s. Con valori di 900.000 IOPS per quanto riguarda le prestazioni casuali in lettura, e 1 milione di IOPS in scrittura, per un’efficienza per watt fino al 70% maggiore rispetto al predecessore, questo si tradurrà in una maggior efficienza generale, difatti si stima che i laptop che ospiteranno il PM9C1a vanteranno il 10% in meno di energia in standby.

Il nostro nuovo SSD PM9C1a offrirà una solida combinazione di prestazioni superiori, maggiore efficienza energetica e maggiore sicurezza, che sono le qualità più importanti per gli utenti di PC. Siamo impegnati a creare memorie che soddisfino le diverse e mutevoli esigenze del mercato e continuiamo a portare avanti l’innovazione nel settore delle unità SSD per PC

Queste le parole di Yong Ho Song, Executive Vice President of Memory Solution Product & Development di Samsung Electronics.

Dal punto di vista della sicurezza invece, il nuovo SSD supporta il Device Identifier Composition Engine detto anche DICE creato dalla Trusted Computing Group, importante chip che genera chiavi crittografiche all’interno dell’SSD per proteggere i dati da attacchi supply chain e impedire qualsiasi manomissione del firmware. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.