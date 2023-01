Sabrent: presentata la nuova Docking Station DS-UNHC

L‘azienda ha presentato la nuova Docking Station USB C SABRENT per SSD e HDD M.2 PCIe/NVMe e SATA da 2,5/3,5 pollici con clonazione offline (DS-UNHC)

Accesso affidabile e clonazione di SSD/HDD SATA da 2,5″/3,5″ e SSD M.2 PCIe con la docking station (qui pee maggiori info) USB Type-C di Sabrent. È supportato l’accesso simultaneo a SATA e PCIe. Un adattatore di alimentazione esterno è incluso per garantire una connessione uniforme per tutte le unità, ma non è necessario per il funzionamento di una singola unità SSD. Sono inclusi anche cavi USB da Tipo-A a Tipo-C e da Tipo-C a Tipo-C per adattarsi a qualsiasi host. La docking station è in grado di trasferire fino a 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) con una porta compatibile.

Dettagli sulla nuova Sabrent Docking Station DS-UNHC

Costruita per durare nel tempo con caratteristiche aggiuntive per mantenere al meglio le unità, come la protezione antipolvere e il dissipatore M.2 integrato con imbottitura termica in silice. Se si lavora costantemente sulle unità, questo prodotto può essere una salvezza. La docking station è plug-and-play con i sistemi operativi moderni. L’installazione dell’unità è semplice e veloce. I comodi indicatori LED segnalano lo stato di alimentazione del dispositivo e dell’unità, mentre altri quattro indicano l’avanzamento della clonazione. Questa attraente docking station si adatta al vostro “stile” e vi semplifica la vita.

Caratteristiche

Connetti, clona e vai : Supporta contemporaneamente le modalità a una o due unità, incluse PCIe e SATA. Unità da 2,5″/3,5″ supportate insieme a M.2 PCIe. È possibile accedere alle unità contemporaneamente. Funzionalità di clonazione offline.

: Supporta contemporaneamente le modalità a una o due unità, incluse PCIe e SATA. Unità da 2,5″/3,5″ supportate insieme a M.2 PCIe. È possibile accedere alle unità contemporaneamente. Funzionalità di clonazione offline. Facile da usare : Plug & play senza necessità di driver. Sostituibile a caldo. Installazione semplice e senza utensili delle unità nel dispositivo. Collegare l’alimentatore e il cavo USB in dotazione, connettersi all’host e partire. Gli indicatori LED vi informano sullo stato.

: Plug & play senza necessità di driver. Sostituibile a caldo. Installazione semplice e senza utensili delle unità nel dispositivo. Collegare l’alimentatore e il cavo USB in dotazione, connettersi all’host e partire. Gli indicatori LED vi informano sullo stato. Veloce e compatibile : Supporta velocità fino a 10 Gbps di USB 3.2 Gen 2 con una porta host appropriata, ma è compatibile con le rispettive velocità. Windows 8.1+ per il supporto NVMe nativo; 7/8 potrebbe richiedere una patch aggiuntiva. Supporta i fattori di forma M.2 2242, 2260 e 2280.

: Supporta velocità fino a 10 Gbps di USB 3.2 Gen 2 con una porta host appropriata, ma è compatibile con le rispettive velocità. Windows 8.1+ per il supporto NVMe nativo; 7/8 potrebbe richiedere una patch aggiuntiva. Supporta i fattori di forma M.2 2242, 2260 e 2280. Tutto incluso: Include cavi USB da Tipo-A a Tipo-C e da Tipo-C a Tipo-C. È incluso l’alimentatore esterno, necessario per l’uso di unità da 3,5″ e di più unità. Nella confezione è presente anche un’imbottitura termica per garantire un funzionamento fresco dell’unità SSD M.2 PCIe.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova Docking Station USB C SABRENT (DS-UNHC) ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).