iPhone 15 Pro: molto male per il titanio dai primi drop test

Dai primi drop test effettuati sull’iPhone 15 Pro sembrerebbe emergere che la scocca in titanio non sia poi così resistente agli urti: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

La nuova gamma di iPhone è sul mercato da un paio di giorni e, nel nostro ambito, non si fa che parlare dei vari test effettuabili ora che le nuove macchine di casa Apple sono finalmente tra le nostre mani. Uno di quelli che sembra star fallendo miseramente è il drop test su iPhone 15 Pro. Un test che vuole mettere alla prova specialmente la parte laterale del telefono, la cornice in titanio, materiale che nella teoria dovrebbe rendere il telefono molto più resistente dei suoi predecessori, in primis dell’iPhone 14 (che vi ricordiamo essere in generosa offerta da Mediaworld, lo trovate al seguente link!).

La cornice in titanio non è poi così resistente nella gamma Pro dell’Iphone 15?

Mettiamo le mani avanti: questi drop test sono solo preliminari, il dispositivo è uscito da troppo poco tempo per esserne sicuri. Stando comunque a questi test, sembra proprio che l’iPhone 14 Pro sia molto più robusto dell’iPhone 15 Pro. Il che sta anche a significare che dovrete trattare i nuovi top di gamma, specialmente il nuovo Pro Max (indiscutibilmente costoso), con una punta di cura in più, nonostante il titanio.

Sappiamo anche che il display è particolarmente resistente ai graffi. La cornice in titanio è sensibile ai graffi, mentre il retro del telefono non lo è così come le lenti della fotocamera. L’iPhone 15 Pro Max ha la cornice in titanio, ma la struttura interna è composta da alluminio. Apple ha utilizzato un processo termo-meccanico per fondere i due metalli insieme. Il vetro posteriore è removibile, cosa che dovrebbe aiutare con le riparazioni, ma ai primi bend test (quelli in cui si piega il telefono per testarne la durabilità) si è dimostrato molto fragile.

Sembra quindi che, nonostante la grande importanza data alla presenza del titanio, sia l’iPhone 15 Pro sia il Pro Max siano particolarmente fragili, stando a questi primi stress test. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e soprattutto fateci sapere se avete acquistato un iPhone 15. Continuate a seguirci qui su tuttotek.it per tutte le news inerenti il mondo della tecnologia, a 360°!