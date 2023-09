Bridgestone Turanza All Season 6: secondo Auto Bild Allrad è il migliore pneumatico quattro stagioni per SUV

Bridgestone Turanza All Season 6 ha vinto il premio come miglior pneumatico per quattro stagioni per i SUV. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Bridgestone Turanza All Season 6 è stato dichiarato vincitore del test condotto da Auto Bild Allrad sui pneumatici quattro stagioni per SUV. Grazie alle sue “impressionanti qualità di guida” e alle ottime valutazioni in condizioni di bagnato e neve, il pneumatico quattro stagioni offre prestazioni “al livello di un pneumatico invernale”, e riceve il miglior punteggio nella frenata sul bagnato. Nella misura 235/65 R 17, Turanza All Season 6 si aggiudica il primo posto e viene indicato dagli esperti di Auto Bild Allrad come “esemplare”.

Oltre alle prestazioni imbattibili nelle categorie di maneggevolezza e trazione sulla neve, il pneumatico quattro stagioni si distingue in particolare nella frenata sul bagnato, offrendo “prestazioni impressionanti”. Con lo spazio di frenata più breve del test, Turanza All Season 6 non solo supera la concorrenza, ma anche i pneumatici estivi di riferimento.

Tecnologie innovative per prestazioni eccezionali: le qualità di Bridgestone Turanza All Season 6

Steven De Bock, Vice President Consumer Replacement e OE di Bridgestone EMIA afferma:

Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati del test condotto da Auto Bild Allrad. La vittoria di Turanza All Season 6 non è solo una testimonianza del nostro avanzato lavoro di ricerca e sviluppo, ma anche un’espressione del nostro costante impegno per la sicurezza stradale. Continueremo a concentrarci sulla fornitura di prodotti premium di altissimo livello ai nostri clienti e partner del settore, rafforzando ulteriormente la fiducia in una mobilità lungimirante.

Con un controllo e una resa chilometrica eccellenti, Bridgestone Turanza All Season 6 è il pneumatico perfetto per essere utilizzato tutto l’anno. È stato appositamente progettato per consentire agli automobilisti di affrontare le sfide quotidiane in ogni stagione. Questo pneumatico premium è stato sviluppato con ENLITEN, una combinazione di numerose tecnologie all’avanguardia che garantiscono la massima sicurezza, prestazioni eccezionali e una migliore sostenibilità. Sviluppato in linea con gli E8 Commitment di Bridgestone, Turanza All Season 6 risponde alla crescente domanda di pneumatici quattro stagioni, registrata negli ultimi anni in Europa.

