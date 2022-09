Disney+ Day: le novità e una promozione da non perdere

La seconda edizione del Disney+ Day ritorna con nuovi titoli e grandi novità. Da “Pinocchio”, al corto de “I Simpson”; fino all’imperdibile grande offerta per gli abbonati.

Tutto pronto per la seconda edizione del Disney+ Day; una giornata perfetta per celebrare l’amore e la devozione verso la nota piattaforma.

Nuovi titoli e grandi produzioni saltano alla luce del sole; e per meglio assaporare l’evento, sarà possibile sfruttare una promozione davvero eccezionale: un mese di abbonamento al prezzo di 1.99€ (fino al 19 settembre). Un’incredibile opportunità per scoprire il ricco catalogo di film, serie tv, documentari e tanto altro ancora.

L'8 Settembre arriva il #DisneyPlusDay, con tante novità disponibili in esclusiva solo su Disney+ e un'offerta imperdibile! Metti LIKE ❤ per ricevere un remind e non farti scappare nessuna delle nuove uscite! pic.twitter.com/vmVlEUMJVr — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) September 2, 2022

Disney+ Day: i titoli del momento

Si aprono le danze con il quarto capitolo targato Marvel; Thor: Love and Thunder. Ancora una volta protagonista assoluto nei panni del Dio del tuono, per Chris Hemsworth; intrappolato in un’avvincente storia più impegnativa e introspettiva.

Spazio anche al noto regista premio Oscar Robert Zemeckis; alle prese con il nuovo adattamento del film Pinocchio. Tratto dal capolavoro di Collodi; una rivisitazione live-action, in grado di riportare in scena tutti i personaggi. Con Tom Hanks, voce di Geppetto e Benjamin Evan Ainsworth, voce di Pinocchio.

Ad accompagnare i grandi titoli, l’inedito cortometraggio sulla famiglia più simpatica (e compromettente) dell’animazione mondiale: I Simpson. Fulcro centrale la piccola e dolce Lisa, scalpitante di diventare una principessa delle fiabe. Un percorso però tortuoso e pieno di insidie.

Impossibile non citare anche alcuni dei titoli delle serie più attese, tra cui la quarta puntata di She-Hulk: Attorney at Law, incentrata sulla cugina di Bruce Banner. La complessa vita di una donna avvocatessa, impegnata a fare i conti con la sua nuova identità.

A scaldare i motori, tocca alla serie Cars on the Road. Basata sulla pellicola cult Pixar, Cars: Motori ruggenti; protagonisti assoluti i già noti Saetta (con la voce originale di Owen Wilson) e Carl Attrezzi (doppiato dal comico Larry the Cable Guy).

Per scoprire tutte le sorprese del Disney+ Day, cliccate sul sito ufficiale della piattaforma Disney+.

