In questo articolo vogliamo analizzare con voi che cos’è e come funziona la geocodifica massiva degli indirizzi, nonché i notevoli vantaggi annessi

Avere degli indirizzi catalogati alla perfezione è di fondamentale importanza per le aziende e per le diverse attività svolte al loro interno: da quelle prettamente inerenti la logistica a quelle relative al marketing.

Qualcosa che appare ancora più cruciale in seguito agli sviluppi della Digital Revolution: basti pensare al fatto che nel solo 2023 è stato previsto un aumento degli e-commerce pari al 13% (Fonte: Osservatorio del Politecnico di Milano).

Le imprese, per ottimizzare molteplici procedure fondamentali, hanno necessità di accedere a una componente di ricerca geografica.

È in questo caso che entra in gioco la geocodifica degli indirizzi, la quale consente di individuare un punto esatto all’interno di una mappa a partire da due coordinate geografiche ben precise.

Parliamo di una delle innovazioni più interessanti degli ultimi anni, soprattutto se conseguita attraverso programmi specifici: un software che attraverso il tool Google Maps Batch permette a chiunque di caricare un file di indirizzi sotto forma di input, associandolo a un punto geografico specifico.

Si ha modo così di implementare la copertura già di per sé ampia di un geocoding quale Google Maps, a fronte di un’accuratezza eccellente rispetto al riconoscimento dei dati territoriali.

Il risultato sono indirizzi privi di errori e inesattezze, elaborati su elenchi sia di nuova fatturazione che già esistenti, in tempi decisamente brevi.

Cosa si intende per geocodifica massiva degli indirizzi

Quando si parla di geolocalizzazione siamo abituati a pensare (e utilizzare) software come Google Maps, il più diffuso in quanto associato alle funzioni del popolare motore di ricerca, o in alternativa Waze.

Si tratta di tool che consentono di accedere a servizi di localizzazione geografica sempre più essenziali nella quotidianità, per le persone come per le aziende, soprattutto per quelle che operano in chiave local.

In tale contesto si inserisce la geocodifica massiva degli indirizzi: una soluzione che permette di creare una concreta connessione tra online e offline, sempre più mescolati e tra loro interattivi, migliorando la produttività del business a vari livelli.

Nota anche come geocodifica batch, ha come punto di partenza l’assegnazione a semplici indirizzi di determinate coordinate geografiche: latitudine e longitudine in primis.

La procedura avviene senza il bisogno di dotarsi di hardware particolari, a fronte di un servizio di tipo software che risulta disponibile 365 giorni l’anno e a tutti gli angoli del pianeta.

Per il conseguimento della geocodifica massiva degli indirizzi è imprescindibile disporre di una puntuale formattazione per quanto riguarda il file contenente i dati e avere accesso a protocolli ftp oppure web http: servono per l’invio al programma che la realizza con tecnologia in cloud.

Una volta pervenuto il file, il tool procede con le operazioni di normalizzazione e geocodifica. Significa, per dirlo in parole semplici, che controlla, uniforma e regolarizza le informazioni contenute all’interno del database.

Lo fa agendo non su uno ma su milioni di indirizzi, in pochissimo tempo e con una precisione elevatissima: il margine di errori risulta pari a zero.

Il servizio non si limita alla semplice geolocalizzazione, come avviene nel caso di Google Maps o Waze, ma offre diversi vantaggi aggiuntivi. Vediamoli insieme.

Geocodifica massiva degli indirizzi: i vantaggi

Perché la geocodifica è da considerarsi come molto più di una semplice geolocalizzazione? La ragione principale risiede nel fatto che comporta l’adozione di un’organizzazione che risulta informatizzata, efficiente e sistematica di dati e informazioni.

I quali si rivelano indicati per l’ottimizzazione di operazioni quali mapping e routing, per fare degli esempi, risultando fruibili all’interno di un’ampia gamma di servizi e operazioni.

I software specializzati nella geocodifica consentono di gestire in toto l’analisi del singolo dato, con un costo decisamente basso e una velocità altrettanto contenuta, a fronte di tempi di attesa ridotti ai minimi termini e di una qualità superiore.

I principali campi di applicazione sono, oltre alla logistica, al marketing e al servizio clienti, la contabilità e le attività di vendita, a cui possono essere aggiunte quelle di advertising e analisi statistica.

Le informazioni risultano precise e affidabili, assicurando la massima competitività alle imprese, in virtù di un’ottimizzazione del core business e di un risparmio considerevole di tempo.

Inoltre, evitano di andare incontro a misure di problem solving, perché non solo sono assenti fattori di criticità, ma nel caso di inesattezze in database di precedente compilazione permettono di porvi rimedio.

Le informazioni appaiono facilmente fruibili tra le risorse che ne hanno necessità e in molteplici formati, utili a una consultazione da pc come da mobile.

