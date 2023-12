The Day Before: il team di sviluppo Fntastic chiude i battenti

All’altare il giorno prima e latitare il giorno dopo: Fntastic, team di sviluppo di The Day Before, chiude baracca e burattini e si dilegua

A neanche una settimana dal lancio in early access di The Day Before, il team di sviluppo Fntastic che mirava alla Tripla A senza neanche mettere la vocale nel proprio nome chiude i battenti. Lo studio ha garantito che i server rimarranno operativi, sebbene al momento il futuro del gioco sia “ignoto”. Lo stesso vale per l’uscita di due anni fa, Propnight. Gli sviluppatori hanno tagliato il nastro nel 2015 con la gestazione di The Wild Eight, uscito nel 2017. Il motivo è tangibile nella dichiarazione, che abbiamo riportato qui sotto. Prevedibilmente (e senza alcun motivo di biasimo), le risposte al tweet sono costellate di proteste, richieste di rimborso e in alcuni casi minacce legali.

If someone cant get a full refund of the game this can help you https://t.co/cjJqwxe54J — PC_Focus  (@PC_Focus_) December 11, 2023

Fntastic chiude: ecco le dichiarazioni dei creatori di The Day Before

“Oggi annunciamo che lo studio Fntastic chiude definitivamente: purtroppo, The Day Before ha fallito a livello finanziario, e non abbiamo i fondi per continuare”, esordisce il post qui sopra. “Tutti i ricavi verranno utilizzati per saldare i debiti con i partner.” Il “mea culpa” prosegue decantando gli sforzi, le risorse e la manodopera riversati nello sviluppo del “primo grande gioco” che non riceverà le patch con cui raggiungere il “pieno potenziale”. L’assenza di “preordini o raccolte fondi” non ha impedito ai giocatori su Steam (tetto massimo 38.104, calato a quota 4197 alla stesura dell’articolo) di sfruttare il metodo di PC Focus segnalato qui sopra per richiedere un rimborso: evitare le querele, in favore di una formale constatazione della differenza tra trailer e gioco accompagnata da link alla testata Forbes in merito alla truffa.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi come commentereste l’incresciosa questione? È forse questo il modo di chiudere una delle annate migliori per i videogiochi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.