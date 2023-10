Monopattino elettrico: dalla targa all’assicurazione, tutto quello che c’è da sapere

Il monopattino elettrico è stato molto bistrattato ultimamente: dall’assicurazione, alla targa come si devono comportare i pattinatori? Vediamo!

Negli ultimi anni, il mondo della mobilità urbana è cambiato radicalmente, travolto dall’espansione dei servizi di sharing e dall’introduzione di nuovi mezzi di trasporto come le biciclette, i motorini e soprattutto i monopattini elettrici, che si sono rapidamente affermati come uno dei mezzi di trasporto più popolari, in particolare nelle grandi città.

La loro maneggevolezza, la possibilità che offrono di evitare il traffico delle metropoli e di risolvere il problema parcheggio e il fatto stesso che rappresentano un’alternativa green rispetto ai tradizionali veicoli a benzina e diesel, hanno fatto sì che questi mezzi si affermassero con grande rapidità. Senza considerare che, monopattini e bici elettriche, non conoscono limiti di età e chiunque può farne uso senza dover rispettare particolari parametri.

Monopattino elettrico: le recenti polemiche

Proprio il monopattino elettrico, tuttavia, ha di recente acceso un dibattito pubblico e politico: il suo uso a volte sconsiderato, specie da parte dei giovani e giovanissimi, l’aumento di incidenti che lo vedono coinvolti e l’assenza di una regolamentazione formale per questa categoria di veicoli, ha destato forte preoccupazioni. Ecco perché il Ministero dei Trasporti ha deciso di includere nell’ultima proposta di revisione del Codice della Strada la possibilità di un obbligo di assicurazione anche per i monopattini elettrici.

Le parole del Ministro

“Tolleranza zero”: è con queste premesse che il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha promosso le nuove regole del Codice della Strada, con il decreto già approvato dal Consiglio dei ministri, che dovrebbe arrivare in Parlamento entro la metà di ottobre 2023. Questa mossa segue le nuove direttive europee in materia di assicurazioni RC Auto, che il governo italiano ha esteso anche ai monopattini elettrici.

L’obbligo di assicurazione riguarderebbe tutti i monopattini elettrici, compresi quelli dei privati, indipendentemente dalla modalità di utilizzo o dall’area in cui circolano. Oltre all’assicurazione obbligatoria, è fatta esplicita richiesta dell’introduzione di una targa identificativa per ogni monopattino elettrico (conseguenza naturale dell’assicurazione obbligatoria) e dell’obbligo per i conducenti di indossare il casco.

Come funziona l’assicurazione per il monopattino elettrico?

Proprio come per l’RC Auto, anche l’assicurazione dei monopattini prevederà un premio base cui si potranno aggiungere i costi delle eventuali garanzie accessorie che si desiderano: la copertura per il furto, ad esempio, ma anche per l’infortunio del conducente e le cure mediche. Gli utenti potranno personalizzare la loro polizza, quindi, e scegliere il pacchetto che ritengono più idoneo alle proprie esigenze.

Quando il lungo iter burocratico sarà finito e scatterà ufficialmente l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici tutti i possessori di questa tipologia di veicoli dovranno richiedere un preventivo e procedere con la stipula del contratto.

