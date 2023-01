Sabrent: presentato il nuovo convertitore USB 3.2 Type-C

Il convertitore USB 3.2 Type-C M.2 PCIe NVMe + SSD e HDD da 2,5″/3,5″ (DS-UCMH) di Sabrent è la soluzione ideale per chi vuole aggiornare, sostituire o provare ad accedere alle proprie unità più vecchie

Questo dispositivo Sabrent (qui per visitare il sito) supporta SSD M.2 PCIe NVMe e SSD e HDD SATA da 2,5″/3,5″, anche contemporaneamente. La connessione USB a 10 Gbps consente un accesso rapido e universale per i trasferimenti al dispositivo host e tra le unità. Può funzionare online in varie modalità o offline con la funzione di “clonazione integrata”. Il trasferimento dei dati è un gioco da ragazzi in entrambi i casi.

Dettagli sul nuovo Convertitore USB 3.2 Type-C di Sabrent

Il DS-UCMH supporta le unità SSD M.2 PCIe NVMe e le unità SSD e HDD SATA da 2,5″/3,5″, anche contemporaneamente. Si collega al dispositivo host tramite USB ma può funzionare anche offline. Ideale per l’installazione di nuove unità, gli aggiornamenti, il backup dei dati e altro ancora. L’interfaccia USB 3.2 Gen 2×1 si collega fino a 10 Gbps per fornire fino a 1 GB/s di larghezza di banda per i trasferimenti. Ciò consente trasferimenti (o copie) rapidi ed efficienti per la maggior parte delle unità. La procedura di installazione è inoltre immediata (e senza file aggiuntivi) per una maggiore comodità.

Il DS-UCMH è dotato di una funzione di “Clonazione offline” per la clonazione tra unità senza interazione con l’host. Dispone inoltre di un interruttore di direzione della clonazione e di indicatori LED per segnalare lo stato dell’unità e l’avanzamento della clonazione. È possibile clonare in entrambe le direzioni e rimanere informati durante l’intero processo, che sia online o meno.

Componenti del nuovo Convertitore USB 3.2 Type-C di Sabrent

Il convertitore include due cavi USB, da Tipo-C a Tipo-A e viceversa, per garantire la flessibilità del dispositivo host. È incluso un adattatore di alimentazione da 2A/12V per garantire la stabilità dell’unità e la massima affidabilità. È incluso anche un pad termico in silice per regolare la temperatura dell’unità M.2 ed evitare il rallentamento delle prestazioni. La connessione USB è retrocompatibile con USB 3.0/2.0 ai rispettivi limiti di velocità. Questo prodotto è progettato per Microsoft Windows e macOS. Si consiglia agli utenti di registrare il prodotto dopo l’acquisto su sabrent.com e di contattare il team di supporto tecnico per qualsiasi assistenza.

Funzionamento

I cavi USB inclusi assicurano il funzionamento con il dispositivo host e l'interfaccia è compatibile con le versioni precedenti. È incluso anche un adattatore di alimentazione per garantire la stabilità e l'affidabilità delle unità durante il funzionamento. Oltre ad un pad termico per mantenere ad una temperatura corretta le unità SSD M.2. L'installazione è semplice e veloce. US-UCMH è progettato per Windows e macOS, ma funziona anche offline grazie alla funzione di clonazione. Questa funzione è controllata da un semplice interruttore direzionale, mentre lo stato dell'unità e l'avanzamento della clonazione sono chiaramente visualizzati dagli indicatori LED.

