Prestazioni DDR5-7600 con le schede madri GIGABYTE B760

La gestione ottimale dell’alimentazione, il design termico e le prestazioni di archiviazione con un’interfaccia utente intuitiva dimostrano il ruolo leader di GIGABYTE nei componenti di alta qualità e nella forza di ricerca e sviluppo

GIGABYTE TECHNOLOGY, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha presentato oggi le ultime schede madri della serie Intel B760. Grazie all’XMP migliorato e al design hardware della memoria, l’intera gamma B760 DDR5 può raggiungere prestazioni di memoria DDR5-7600 simili a Z790.

Caratterizzata da un design VRM di potenza digitale fino a 16+1+1 fasi da 60 ampere con dissipatore di calore a copertura totale, la gamma B760 di GIGABYTE offre un design termico e di alimentazione premium per il funzionamento ad alta frequenza dei processori Intel di 13a generazione. Allo stesso tempo, l’innovativa tecnologia PCIe e M.2 EZ-Latch viene implementata per semplificare l’aggiornamento di schede grafiche e SSD M.2 e per evitare danni accidentali ai componenti circostanti.

Inoltre, le funzionalità di LAN 2,5 GbE, Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen 2×2 Type C con 20 Gbps e fino a 3 set di slot PCIe 4.0 x4 M.2 con armatura su modelli selezionati offrono una connettività eccellente. Inoltre, con l’ultima tecnologia PerfDrive e la piattaforma software GCC (GIGABYTE Control Center), offre l’eccezionale piattaforma B760 con l’hardware, il software, e il firmware ottimali che coprono da DDR4 a DDR5 con opzioni complete di fattore di forma ATX, Micro ATX e Mini ITX.

Chipset “Z”

Nel piano di prodotti Intel, il chipset “Z” è l’unica piattaforma a supportare l’overclock di CPU e memoria. Tuttavia, il chipset B con sintonizzazione della frequenza DDR limitata offre opzioni più convenienti, in particolare quelle che richiedono solo l’overclocking della memoria.

Al fine di fornire una potenza solida per il funzionamento ad alte prestazioni della CPU e dell’overclocking XMP, le schede madri GIGABYTE B760 AORUS sono predisposte per 16+1+1 fasi di alimentazione con design DrMOS da 60 ampere, mentre la ben accolta B760 AORUS ELITE dispone di 12+1+1 fasi di alimentazione, e 14+1+1 fasi su B760M AORUS PRO.

Questi design di alimentazione consentono alle schede madri GIGABYTE B760 AORUS di tutte le configurazioni di fornire l’alimentazione più stabile, nonché di fornire energia sufficiente quando la CPU funziona a pieno carico. Potenziate da un dissipatore di calore a copertura totale, un pad termico da 5 W/mK e 2 PCB in rame, la gamma B760 AORUS MASTER / PRO / ELITE / GAMING X copre dai modelli ATX a Micro ATX e vanta un eccellente design termico per migliorare la stabilità e mantenere fresca l’area dell’alimentazione.

GIGABYTE B760 DDR5

Il chipset Intel B760 offre supporto RAM su DDR4 e DDR5 proprio come il chipset Z790, e GIGABYTE prepara una linea completa con compatibilità DDR4 e DDR5 per il mercato. Le schede madri GIGABYTE B760 DDR5 sono implementate con PCB a bassa perdita a 6 strati di livello server e il routing della memoria schermato di nuova generazione. ù

La larghezza e la lunghezza della traccia del layout della memoria DDR5 è ottimizzata dalla simulazione HPC ed è schermata sotto lo strato interno del PCB da interferenze esterne, potendo migliorare notevolmente le prestazioni della memoria e dell’overclocking. Inoltre, le molteplici impostazioni del BIOS Lower Latency, High Bandwidth, liberano ulteriormente le prestazioni ottimali della memoria XMP ed EXPO. Questo design esclusivo porta le prestazioni di overclocking della memoria della piattaforma GIGABYTE B760 al livello successivo con velocità simile a Z790 XMP DDR5-7600.

GIGABYTE: la forza del lavoro con i fornitori

L’azienda ha lavorato a stretto contatto con fornitori di memoria di fama mondiale per garantire una compatibilità di memoria superiore, tra cui (in ordine alfabetico) ADATA, AORUS, Apacer, CORSAIR, CRUCIAL, G.SKILL, GEIL, GLOWAY, Kimtigo, KINGMAX, Kingston, Kingston FURY, KLEVV, Lexar, Micron, Neo Forza, OCPC, OLOY, PATRIOT, PNY, Samsung, TEAMGROUP, Thermaltake, Transcend, V-color. Tenendo presente che tutte le memorie preferite possono essere perfettamente compatibili con le schede madri GIGABYTE per ottenere le migliori prestazioni, il team di ricerca e sviluppo di GIGABYTE ha completato i test di compatibilità per circa 500 moduli di memoria DDR5 e continuerà ad assicurarsi che tutti i sistemi realizzati con le schede madri GIGABYTE possano fornire prestazioni superiori.

GIGABYTE B760 AORUS e GAMING X ATX

Le schede madri vantano 3 set di PCIe 4.0 x4 M.2 fino al fattore di forma 25110 con almeno un dissipatore di calore M.2 e dissipatore di calore allargato su modelli selezionati. Quando viene eseguito con l’unità SSD PCIe 4.0 di ultima generazione, questo design può offrire prestazioni di archiviazione superiori a 7000 MB/s senza limitazioni. Inoltre, la tecnologia M.2 EZ-Latch Plus sostituisce le viti SSD M.2 esistenti con chiusure a bloccaggio automatico, che riducono i problemi di allineamento o perdita delle viti per semplificare notevolmente l’installazione dell’SSD M.2.

Oltre a M.2 EZ-Latch, le schede madri GIGABYTE B760 dispongono anche della tecnologia PCIe EZ-Latch che incorpora un fermo allargato e rende molto più semplice il distacco delle schede installate. Inoltre, gli slot PCIex16 di nuova generazione con resistenza alla trazione rinforzata e design robusto aumentano la resistenza fino a 2,2 volte per un’installazione più solida.

La gamma B760 AORUS e GAMING è dotata di Ethernet 2,5 Gb aggiornata per le esigenze di gioco o archiviazione online ad alta velocità, e rete WiFi 6E 802.11ax sui modelli Wi-Fi per le opzioni di rete più flessibili. Inoltre, le schede madri AORUS B760 Micro-ATX offrono connettività completa di USB 3.2 Gen 2×2 Type-C e USB 3.2 Gen 2 Type-C frontale per un’espansione più rapida e una maggiore efficienza di archiviazione.

GIGABYTE: oltre il design hardware

L’esclusiva tecnologia PerfDrive, ha integrato diverse impostazioni BIOS per consentire agli utenti di bilanciare facilmente diversi livelli di prestazioni, consumo energetico e temperatura in base alle loro esigenze quando utilizzano processori Intel Core di 13a generazione della serie K.

La modalità Max Turbo attiva l’impostazione Turbo Boost dei processori per liberare le massime prestazioni. La modalità Optimization fornisce il perfetto equilibrio tra prestazioni ottimizzate e bassa temperatura di funzionamento. La modalità Spec Enhance consente alla CPU Intel Core di 13a generazione di ottenere determinate prestazioni di livello a una temperatura inferiore. La modalità E-Core Disable assegna le risorse della CPU esclusivamente a P-core per potenziarne le prestazioni e diminuire il consumo energetico complessivo dei processori per un migliore risparmio energetico.

Inoltre, GIGABYTE debutta anche con una nuova piattaforma di gestione del software semplificata, chiamata GCC (GIGABYTE Control Center) per classificare le applicazioni degli utenti con un’interfaccia utente di nuova concezione e rileverà automaticamente l’hardware installato per una facile installazione dei driver. Ora è più facile per gli utenti installare, aggiornare e gestire varie applicazioni per godere di tutti i vantaggi dei prodotti.

Disponibilità

Le schede madri GIGABYTE B760 saranno presto disponibili sul mercato. Insieme alle rinomate Z790, offre una gamma completa di schede madri Intel 700 per esigenze e budget diversi. Sfrutta subito tutte le eccezionali funzionalità delle schede madri e sperimenta la scelta ottimale di schede madri gaming e di fascia alta. Per ulteriori informazioni visitate il sito internet dedicato.

