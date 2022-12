Sabrent: presentata la nuova Rocket CFX Type B

L‘azienda Sabrent ha presentato nelle ultime ore le sue nuovissime schede di memoria Rocket CFX Type B (CF-XXIT)

Le nuove schede di memoria Rocket CFX Type B (CF-XXIT) di Sabrent (qui per visitare il sito dell’azienda) offrono le prestazioni, la resistenza e la capacità che meritate. Queste schede raggiungono i 2 TB con velocità di lettura/scrittura fino a 1.800/1.700 MB/s e scritture sostenute fino a 1.300 MB/s per non rallentare mai. Le massicce IOP consentono di accedere rapidamente a tutti i file. Acquisite e lavorate con i vostri contenuti HD (video, fotografie, audio e altro ancora) ad alta velocità, il tutto in un comodo formato. Con le Rocket CFX Type B avrete a disposizione i supporti d’archiviazione migliori per le vostre esigenze di videografia e fotografia professionale.

Dettagli sule nuove schede di memoria Sabrent Rocket CFX Type B

Abbinare la propria visione artistica. Godetevi il vostro elemento. L’hardware Sabrent è stato selezionato per garantire prestazioni, efficienza energetica e affidabilità. Queste schede di memoria contengono hardware di qualità SSD con un potente controller e una memoria flash veloce per garantire la massima fluidità. Caratteristiche come TRIM, LDPC, ECC, SmartRefresh e wear-leveling rendono la memoria veloce e duratura. Perdetevi nel momento e catturate la vostra visione. Chi ha tempo di avere a che fare con un sistema di memorizzazione lento e non affidabile? Ottenete la qualità che meritate con le nuove schede di memoria Sabrent Rocket CFX Type B.

Nuove Sabrent Rocket CFX Type B: dispositivi di lata qualità

Catturate i vostri soggetti in modo rapido e affidabile con le schede di memoria Sabrent Rocket CFX Type B (CF-XXIT). Ottenete tutto lo spazio e le prestazioni di cui avete bisogno e create i vostri contenuti senza compromessi. Tutti gli utenti, dai professionisti agli amatoriali, apprezzeranno l’elevata efficienza energetica e la resistenza garantita da un hardware di alto livello.

Prestazioni e trasferimenti dati ad alta velocità con le schede di memoria Rocket CFX di tipo B. Grazie all’utilizzo di due corsie PCIe 3.0 per raggiungere velocità fino a 1.800 MB/s in lettura e 1.700 MB/s in scrittura, per offrire le velocità di trasferimento più elevate possibili. Le scritture sostenute, con un potenziale fino a 1.300 MB/s a partire da 1 TB, offrono una velocità sufficiente per qualsiasi tipo di registrazione HD. Gli IOP fino a oltre 300.000 consentono di accedere rapidamente a tutte le foto e ai file.

Capacità e grande spazio di archiviazione in una scheda minuscola

La capacità di archiviazione è fondamentale e le schede di memoria Rocket CFX Type B offrono fino a 2 TB di spazio per tutti i vostri contenuti. Video, foto, file e backup possono essere archiviati rapidamente e comodamente in viaggio. Non è più necessario armeggiare con una dozzina di piccole schede quando si è sul campo. Queste schede hanno le dimensioni e le prestazioni per stare al passo con voi. Inoltre, queste schede offrono grande resistenza e affidabilità in ogni momento. Le schede di memoria Rocket CFX Type B sono dotate di hardware di livello SSD sia per il controller che per la memoria flash. Ciò significa un’elevata resistenza grazie a un hardware di qualità e a potenti funzioni di gestione dell’usura come LDPC, ECC RAID, protezione dei dati end-to-end, SmartRefresh, wear-leveling e supporto per TRIM. Non dovrete mai più preoccuparvi di una memoria flash difettosa.

Supporto da parte di Sabrent

Le schede di memoria Sabrent Rocket CFX Type B sono compatibili con alcune fotocamere XQD. Funzionano anche con i lettori di schede ( basta che supportino la loro velocità stabilita). Visitando il sito di Sabrent potrete registrare il vostro prodotto per ottenere la garanzia completa.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove schede di memoria Rocket CFX Type B di Sabrent ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).