SABRENT: presentata la nuova Docking Station DS-SDNV

SABRENT presenta la sua nuova Docking Station DS-SDNV, compatibile con Steam Deck, ROG Ally e tanti altri dispositivi con connessione USB-C

La docking station Sabrent USB Type-C a 6 porte con porta M.2 (DS-SDNV) è progettata per espandere e potenziare Steam Deck, ROG Ally e altri dispositivi USB-C compatibili. Questa docking station utile ed elegante consente di connettersi alla rete fino a 1000 Mbps, di aggiungere più spazio di archiviazione veloce con uno slot interno per SSD M.2 con velocità di trasferimento di 5 Gbps. Inioltre, permette di collegare accessori con più porte USB e di trasmettere a un display più grande fino a 4K@60Hz in modalità estesa o speculare. Il dock è anche portatile, robusto e facile da usare.

Dettagli sulla nuova Docking Station DS-SDNV di SABRENT

Il DS-SDNV è stato progettato inizalmente per funzionare con Windows, Linux e macOS. Ma la sua xompatibilità va oltre, adattandosi anche con altri dispositivi USB-C con supporto della modalità DisplayPort Alternate (DP Alt) per l’uscita tramite HDMI 2.0 (HDCP 1.4). Una porta RJ45 gigabit Ethernet (GbE) consente di bypassare le incongruenze del Wi-Fi e di superare le limitazioni di velocità per gli aggiornamenti e le installazioni più veloci.

Potrete collegare tastiere, mouse, stampanti, cuffie USB, controller e altro ancora con una singola porta USB 2.0 (480 Mbps); mentre i dispositivi più potenti come le memorie esterne potranno essere collegati tramite le due porte USB 3.2 Gen 1×1 (5Gbps). L’esperienza è limitata solo dalla vostra immaginazione.

Novità

La docking station Sabrent USB Type-C a 6 porte con porta M.2 (DS-SDNV) migliora l’esperienza di docking di Steam Deck o ROG Ally fornendo nuove opzioni; tra queste gigabit Ethernet e storage a stato solido M.2 aggiuntivo. Inoltre potrete “andare oltre” quelli che sono i limiti del vostro schermo originale, per un’esperienza ancora più grande e di altissimo livello. Ciò è possibile grazie alla porta HDMI 2.0 che offre funzionalità di visualizzazione speculare e ampliata fino a 4K@60Hz con supporto HDCP 1.4.

Questa Docking Station include una porta Ethernet RJ45 per la connettività di rete e Internet fino a 1000 Mbps (GbE). Uno slot M.2 interno consente di aggiungere un’unità SSD NVMe o SATA per una maggiore capacità di archiviazione di file e giochi. Così darete in grado di aggirare i limiti del wireless e dello storage. Potrete aggiungete accessori come tastiere, mouse, memorie esterne e altro ancora grazie alle tre porte USB: una USB 2.0 per tastiera/mouse e due USB 3.2 Gen 1×1 (5Gbps) per dispositivi più potenti come le unità flash USB.

E voi? Cosa ne pensate di queste di questa nuova Docking Station DS-SDNV di SABRENT?