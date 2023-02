Sabrent: presentata la nuova Docking Station 4-Bay External SSDs

SABRENT 4-Bay External SSDs Docking Station per Rocket XTRM-Q, Rocket nano, Rocket Pro. Con USB Type-C, velocità 10Gbps, ventola di raffreddamento, indicatori LED (DS-4BNE). Funziona anche con lettori di schede CFexpress e SD

La Docking Station USB Type-C a 4 alloggiamenti di Sabrent consente di collegare fino a quattro SSD o lettori di schede esterni con il minimo sforzo. Basta collegare l’alimentatore della docking station e il cavo da Type-C a Type-C incluso nella confezione al computer host e il gioco è fatto! Funziona con sistemi Windows, macOS e Linux. Di seguito vi mostreremo l’elenco completo dei prodotti attualmente supportati.

Dettagli sulla nuova Docking Station 4-Bay External SSDs di Sabrent

Ogni unità o porta è dotata di un proprio LED di stato di alimentazione e può essere acceduta singolarmente dal sistema. In questo modo è possibile sapere esattamente quali alloggiamenti sono occupati. La connessione consente una larghezza di banda di trasferimento fino a 10 Gbps e l’alimentatore consente di non essere limitati dai limiti di alimentazione della porta host. La connessione sarà sempre affidabile e veloce. I dispositivi e le unità inserite vengono mantenuti freschi anche in caso di utilizzo prolungato, grazie alla ventola montata in alto. La ventola può essere attivata o disattivata tramite un pulsante dedicato con un LED che ne indica lo stato di alimentazione. Anche la stazione è dotata di un pulsante e di un LED per il controllo e per indicare chiaramente lo stato di alimentazione.

Caratteristiche

La connettività USB è fornita in modo ottimale tramite USB 3.2 Gen 2×1. Le porte più vecchie sono supportate grazie alla retrocompatibilità, ma la velocità dipende dalla porta e dall’hardware. L’alimentatore in dotazione supporta l’ingresso a 100-240 V CA. Questa nuova Docking Station supporta:

Linea Rocket XTRM-Q (alla velocità di 10Gbps)

(alla velocità di 10Gbps) La Linea Rocket nano

Linea Rocket Pro

Contenitore EC-NVMe

Sono supportati anche i lettori di schede di memoria CR-CFER e CR-SDX7.

Novità della nuova Docking Station 4-Bay External SSDs di Sabrent

Consente di collocare fino a quattro delle vostre unità SSD esterne preferite in un unico posto. Gli alloggiamenti USB Type-C M.2 PCIe possono essere inseriti facilmente nel dock senza bisogno di attrezzi. Supporta anche alcuni lettori di schede USB-C. Ogni unità o porta è accessibile individualmente. I LED rivolti in avanti indicano lo stato di alimentazione di ciascuna di esse, con indicatori aggiuntivi per l’alimentazione della stazione e della ventola. Controllo completo della stazione, della ventola e degli alloggiamenti. Il cavo da Tipo-C a Tipo-C collega comodamente il dispositivo al computer fino a 10 Gbps tramite USB 3.2 Gen 2×1. Retrocompatibile con USB 3.0/2.0/1.1 alle rispettive velocità. Non sono necessari driver. La docking station è dotata di una ventola di raffreddamento integrata da 80x80x15 mm sotto una protezione sicura. Questa può essere attivata o disattivata a seconda delle necessità con il proprio pulsante. I dispositivi non si surriscaldano nemmeno dopo ore di funzionamento prolungato.

Supporto

Vi ricordiamo che, questa Docking Station, supporta: la linea Rocket XTRM-Q (alla velocità di 10Gbps), la linea Rocket nano, la linea Rocket Pro, l’enclosure EC-NVMe, i lettori di schede di memoria CFexpress Type B (CR-CFER) e SD Express 7.1 (CR-SDX7). SABRENT 4-Bay External SSDs Docking Station (DS-4BNE) è disponibile anche su Amazon.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova Docking Station 4-Bay External SSDs di Sabrent ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).