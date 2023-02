Arriva sul mercato la nuova Razer BlackWidow V4 Pro!

Approda sul mercato Razer BlackWidow V4 Pro, new entry nella pluripremiata linea di tastiere BlackWidow con una serie di nuove funzionalità

Razer, leader globale nel lifestyle gaming, annuncia la nuova Razer BlackWidow V4 Pro, una tastiera ricca di funzionalità per gamer e appassionati di PC che desiderano completare al meglio la propria “battlestation”. Con il nuovo Razer Command Dial, i Razer Mechanical Switch, tasti macro e controlli multimediali dedicati, è la tastiera definitiva per ogni gamer su PC.

Questa new entry nella pluripremiata linea di tastiere BlackWidow di Razer offre una serie di funzionalità adatte a ogni tipologia di giocatore. Il Command Dial mette a disposizione controlli avanzati e shortcut per le applicazioni su desktop e nei giochi. I tasti macro dedicati consentono, inoltre, di eseguire azioni complesse con la pressione di un solo tasto nei momenti di gioco più concitati. La tastiera integra anche l’illuminazione RGB Razer Chroma per singolo tasto e multi-zona, dando vita a possibilità di personalizzazione pressoché illimitate e un’immersione totale nel gioco. Le parole di Barrie Ooi, Head of PC Gaming Division di Razer;

La linea BlackWidow è amata dai gamer sin dal suo lancio nel 2010. La BlackWidow V4 Pro è dotata di un Razer Command Dial facilmente personalizzabile e di tasti macro dedicati, che offrono un controllo ancora maggiore. La tastiera dispone, inoltre, di un sistema di illuminazione su 3 lati e per singolo tasto che si integra perfettamente con l’ecosistema RGB Razer Chroma per un’esperienza di gioco davvero coinvolgente

Il Command Dial è preimpostato con 8 modalità predefinite, dallo zoom della finestra al cambio di scheda del browser. Inoltre, è possibile programmare il selettore con un massimo di 100 modalità personalizzate, che consentono di mappare l’azione del selettore in senso orario e antiorario con l’azione preferita. Per l’uso quotidiano, gli utenti possono programmare diversi shortcut per le applicazioni, come la regolazione delle dimensioni del pennello di Photoshop, l’avanzamento della timeline e altro ancora. Ogni modalità può essere attivata con un semplice clic del Command Dial ed è facilmente identificabile grazie alla retroilluminazione a colori del quadrante.

A sinistra del layout della tastiera principale sono presenti 5 tasti macro di facile accesso che possono essere utilizzati per attivare azioni complesse, tutte programmabili tramite Razer Synapse o con la registrazione delle macro “on-the-fly”. Inoltre, la tastiera presenta 3 tasti macro lungo il bordo, per un totale di otto, facilmente raggiungibili.

La BlackWidow V4 Pro è progettata per un’immersione totale grazie a Razer Chroma RGB. La tastiera è dotata di illuminazione per singolo tasto, che brilla attraverso l’alloggiamento trasparente degli switch, assicurando un effetto RGB più luminoso e vivido. Il tutto amplificato da un’illuminazione a 38 zone – che si estende al poggia-polsi in similpelle attaccato magneticamente alla tastiera – per il massimo dell’immersione RGB.

Tramite Razer Synapse, gli utenti possono sincronizzare tra loro tutti i dispositivi Razer abilitati Chroma RGB, ma anche altri prodotti Chroma Connect di terze parti. Per i gamer sono disponibili oltre 200 titoli integrati in Chroma, in cui l’illuminazione RGB reagisce in base alle azioni o alle situazioni che si verificano nel corso del gioco.

La tastiera è dotata dell’ultima generazione degli switch meccanici Razer, con la possibilità di scegliere tra quelli Clicky verdi per un feedback tattile e i Linear gialli per un’azione fluida e silenziosa. Entrambe le varianti sono state sottoposte a ulteriori test e sono ora in grado di garantire fino a 100 milioni di attuazioni.

Prezzo e conclusioni

Altre funzionalità degne di nota sono poi: l’USB 2.0 passthrough, connessioni removibili Type C, un resistente top case in lega di alluminio 5052, kickstand a doppia angolazione e un polling rate fino a 8000 Hz. Infine, la tastiera include 2 strati di schiuma fonoassorbente internamente e stabilizzatori lubrificati in fabbrica per migliorare l’acustica della digitazione.

Grazie all’abbondanza di tasti macro, al nuovo Razer Command Dial e all’illuminazione RGB a copertura totale, Razer BlackWidow V4 Pro è la tastiera da battlestation più immersiva. Prezzo per questo prodotto è pari a 269,99€. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.