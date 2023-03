Sabrent: con l’SSD Rocket 4 Plus-G un dissipatore in omaggio

Acquistate un’unità SSD da gioco Rocket 4 Plus-G di qualsiasi capacità in promo e scegliete uno dei dissipatori SSD in omaggio

Acquista un SSD, riceverai grati un dissipatore! Questa è la nuova promo di casa Sabrent. Per chi acquista un’unità SSD da gioco Rocket 4 Plus-G di qualsiasi capacità, potrà scegliere uno dei diversi dissipatori SSD in omaggio.

Dettagli sulla promo Sabrent, sugli SSD Rocket 4 Plus-G

Per chi acquisterà la prima unità SSD NVMe ottimizzata per DirectStorage, potrà scegliere in maniera gratuita un dissipatore per raffreddare l’unità. In alternativa, potrete scegliere qualsiasi altra unità SSD, sia in uno slot M.2 per desktop che in uno slot PCIe di riserva o per la tua PlayStation 5! Per maggiori informazioni sulla nuova offerta per l’acquisto di un nuovo SSD Rocket 4 Plus-G di Sabrentv, o per procedere all’acquisto, visitare il sito al seguente link.

Un po’ di info sull’azienda

Sabrent è un’azienda della California famosa per i suoi SSD e per l’ampia scelta di adattatori. La filosofia dell’azienda è quella di creare prodotti grandi e piccoli per rendere la vita quotidiana dei propri clienti un po’ più semplice. Sempre alla ricerca della creazione del prodotto adatto a tutti, anche se questo a volte significa spingersi oltre i limiti. E, cosa più importante, l’azienda sostiene sempre i propri prodotti. In Sabrent si aspira a costruire prodotti affidabili e all’avanguardia, a un prezzo ragionevole. Offrire un catalogo di prodotti diversificato per soddisfare ogni esigenza, indipendentemente dalla nicchia. Avere sempre articoli in magazzino o nelle vostre mani, non appena possibile. Abbracciare la forma e la funzione per far sì che la nostra estetica si distingua dalla massa. Soddisfare i clienti con un servizio reattivo e flessibile e un’assistenza tecnica professionale.

