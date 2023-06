Sabrent: arriva l’SSD Rocket Q 2230, la soluzione di archiviazione definitiva!

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovissimo SSD Rocket Q 2230 di Sabrent ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

È arrivata la nuova generazione di unità SSD di piccole dimensioni. Il Rocket 2230 Q offre grandi prestazioni in modo che Steam Deck, Microsoft Surface e altri dispositivi possano esprimere il loro potenziale. È compatta, veloce, fredda e affidabile. Capacità di 2 TB disponibile per il preordine, altre saranno annunciate a breve! Il team di Sabrent ha testato il nuovo SSD Rocket Q da 2 TB sullo Steam Deck nei propri laboratori, ottenendo dei risultati eccellenti rispetto agli SSD di serie che vengono forniti preinstallati sugli Steam Deck.

L’azienda Sabrent nasce con lo scopo di creare prodotti grandi e piccoli per rendere la vita quotidiana dei propri clienti un po’ più semplice . Cercando sempre di creare un prodotto adatto a tutti, anche se questo a volte significa spingersi oltre i limiti. E, cosa più importante di tutte, l’azienda sostiene sempre i propri prodotti. Se siete appassionati di videogiochi, conoscete l’importanza di tempi di caricamento rapidi, di un gameplay senza interruzioni e di un ampio spazio per i vostri giochi preferiti. Il team di esperti di Sabrent ha lavorato instancabilmente per creare un’unità SSD adatta allo Steam Deck che non solo soddisfa, ma supera le vostre aspettative . L’ SSD Rocket Q 2230 è il compagno perfetto per massimizzare il vostro potenziale di gioco e liberare un nuovo mondo di possibilità.

