Cougar Gaming: tante novità presentate al Computex

Cougar Gaming ha presentato a questo Computex tante novità sia per quanto riguarda i case, ma anche le sedie da gaming e non solo. Vediamo i dettagli

Cougar Gaming, fornitore leader di case per PC, soluzioni di raffreddamento, alimentatori e sedie da gioco, torna al Computex con importanti novità riguardanti la nuova serie di case, una gamma completa per i prodotti di raffreddamento e una nuova gamma di sedie da gaming. Queste ultime in particolare sono ispirate al mondo motoristico e presentano persino un impianto di raffreddamento integrato. Ma andiamo con ordine e vediamo tutti i prodotti annunciati.

Vediamo i prodotti di Cougar Gaming presentati al Computex

Il Panzer 800 di Cougar è una bestia corazzata nel formato full tower. Come fa presupporre il nome, è fortemente ispirato ai veicoli corazzati tedeschi per la sua robusta struttura e le linee aggressive. Queste unite a un’elegante finitura nera trasmettono un senso di potenza e robustezza senza pari. Una struttura così imponente permette anche una buona gestione dei cavi e vanta un ottimo sistema di raffreddamento. Quest’ultimo in particolare è dotato di un pannello frontale perforato ed è pensato per ospitare ben 12 ventole totali, un dissipatore con radiatore fino a 420 mm e un dissipatore a torre fino a 190 mm di altezza.

NxSys Aero è invece una delle novità per quanto riguarda le sedie da gaming. Gli ingegneri hanno combinato il meglio dell’ergonomia, della tecnologia di raffreddamento e dello stile in questo modello. La ventola ARGB da 200 mm permette di far circolare aria fresca lungo la schiena, regalando ore e ore di gioco in totale comfort e freschezza. L”innovativa rete elastomerica e la copertura posteriore ventilata lavorano insieme per creare un effetto ammortizzante che ci farà sentire come se fluttuassimo nell’aria.

Traendo ispirazione dal design elegante e leggero e dalle caratteristiche ad alte prestazioni degli sport motoristici, la sedia da gioco Cougar Hotrod è progettata per adattarsi perfettamente al corpo per il massimo comfort e controllo, offrendo una fusione di stile, comfort e prestazioni. Il design dello schienale multizona permette di avere un supporto ottimale in qualsiasi circostanza, garantendo il massimo comfort anche nelle lunghe sessioni di gioco.

L’Armor EVO offre comfort e supporto eccezionali a un costo accessibile. È ideale per streamer e creatori di contenuti. La struttura in acciaio della sedia e l’imbottitura in memory foam ad alta densità forniscono resistenza e supporto duraturo adattandosi alle forme del corpo individuali, mentre il rivestimento in pelle PVC le conferisce un aspetto elegante; le sue caratteristiche di regolazione offrono ai giocatori la possibilità di personalizzare la propria posizione di seduta.

Questi erano tutti i prodotti presentati dalla società. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!