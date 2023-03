Return To Silent Hill: protagonisti del film e trama

Return To Silent Hill è il reboot di uno degli horror più famosi e apprezzati, tanto da diventare un cult: scopriamo insieme chi sono i protagonisti del film e la trama ufficiale

Return To Silent Hill è un reboot, di come negli ultimi anni ormai cadono a pioggia, di un horror diventato ormai cult, ovvero Silent Hill. Una saga iniziata nel 2006 e tratta dal videogioco survival horror, si è sviluppato in un primo capitolo e in un sequel Silent Hill 2, entrambi fedeli in alcune parti del videogioco originale.

Return to Silent Hill: la trama e i protagonisti

Ad annunciare ulteriori dettagli su questo nuovo reboot in sviluppo è stata la rivista americana Deadline, che con un esclusiva, ha fatto i nomi di Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson. Il protagonista maschile è un giovane attore britannico che abbiamo visto in War Horse di Stevel Spielberg e in Mamma Mia: Ci risiamo. Mentre Hannah Emily Anderson, sempre giovane attrice, è già un volto piuttosto noto nel mondo dell’horror, infatti ha già interpretato diversi film come What Keeps You Alive e Saw Legacy.

Return To Silent Hill: reboot ispirato a Silent Hill 2

Il film è in produzione e le riprese inizieranno nel mese di aprile tra Germania e Europa dell’Est, con la regia di Christophe Gans che ha già diretto il primo film originale. Non conosciamo ancora la trama ufficiale, ma sappiamo che è tratta dal secondo capitolo, Silent Hill 2 e il protagonista è James, un uomo distrutto dalla perdita dell’amore più importante della sua vita. Ad un certo punto una lettera lo richiama a Silent Hill, alla ricerca della sua amata e si ritrova in una cittadina dove regia il male e figure terrificanti dove è facile perdere la lucidità mentale. Riuscirà a resistere e salvare la sua amata?

La data ufficiale del film ancora non si conosce, ma quando tra un mese inizieranno le riprese, scopriremo sicuramente più dettagli a riguardo. Siete soddisfatti della scelta dei protagonisti? Fateci sapere cosa ne pensate e se volete ulteriori aggiornamenti su Return To Silent Hill, continuate a seguire tuttotek.it

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.