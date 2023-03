FUJIFILM si conferma anche quest’anno sponsor del World Report Award, il concorso internazionale di fotografia documentaristica promosso dal Festival della Fotografia Etica

Il Festival della Fotografia Etica presenta la nuova edizione del World Report Award, concorso fotografico che si rivolge a tutti i fotografi italiani e stranieri, professionisti e non con lo scopo non solo di trovare nuovi talenti, ma anche di raccogliere un racconto che sappia dare una visione globale sugli accadimenti, dentro e fuori i confini nazionali.

FUJIFILM: sponsor del World Report Award 2023

La grande novità di questa edizione è che non ci saranno limiti al numero di menzioni speciali che la giuria potrà assegnare, oltre ai premi per ogni categoria. La giuria è composta da professionisti riconosciuti a livello internazionale che operano nel settore dell’imaging.

La seconda novità è il Single Shot, categoria passata a tema aperto e pertanto questo cambio permetterà a un vasto numero di fotografi di partecipare con tematiche molto eterogenee. Inoltre, sarà possibile per la giuria pescare uno scatto singolo anche tra i reportage inviati in altre categorie, in modo da ampliare sempre di più la possibilità dei fotografi di vedere il loro lavoro riconosciuto.

World Report Award 2023: tutte le categorie

Le categorie in cui proporre il proprio progetto o scatto sono quattro:

REPORTAGE

Master Award

Aperta a tutti i fotografi senza alcuna restrizione. Il lavoro presentato deve essere composto da un minimo di 20 a un massimo di 30 foto.

Aperta a tutti i fotografi senza alcuna restrizione. Il lavoro presentato deve essere composto da un minimo di 20 a un massimo di 30 foto. Spot Light Award

Aperta a tutti i fotografi che non hanno mai ricevuto uno dei seguenti premi prima del 31 dicembre 2022: World Press Photo, W. Eugene Smith Grant in Humanistic Photography, Pulitzer Prize, POYi Picture of the Year e World Report Award, ad eccezion fatta per le categorie dedicate ai multimedia. Le menzioni non sono considerate premi, quindi sarà possibile partecipare alla categoria.

Il lavoro presentato deve essere composto da un minimo di 20 a un massimo di 30 foto.

SHORT STORY

Aperta a tutti i fotografi senza alcuna restrizione. Il lavoro presentato deve essere composto da un minimo di 5 a un massimo di 10 foto.

STUDENT

Questa categoria è riservata agli studenti attualmente iscritti presso le scuole di fotografia o che si sono diplomati dopo il 31 dicembre 2021. Il lavoro presentato deve essere composto da un minimo di 20 a un massimo di 30 foto.

SINGLE SHOT

Aperta a tutti i fotografi senza alcuna restrizione. Si può partecipare con quante foto si vuole.

I premi FUJIFILM per i vincitori del World Report Award

Ogni vincitore si aggiudica o premi in denaro o attrezzature fotografiche, tra cui le mirrorless di alta gamma FUJIFILM, ossia X-H2 con ottica XF16-80mm, FUJIFILM X-T5 con ottica XF18-55mm, X-T30 con ottica XF18-55mm. Inoltre, i progetti vincitori saranno esposti nelle sedi del Festival della Fotografia Etica 2022, nella gallery online del festival e saranno parte del catalogo annuale.

Il concorso si chiude il 31 marzo prossimo. Tramite il sito del Festival della Fotografia Etica, il 31 maggio 2023 sarà data comunicazione dei 10 finalisti per ogni categoria e dei 30 finalisti per il Single Shot Award, mentre la proclamazione dei vincitori avverrà il 30 giugno 2023.

