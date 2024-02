State of Play | Judas: mostrato ufficialmente il trailer della storia

“Andateci voi dalla mentalità antica”, Judas nel suo trailer non si trattiene mica: la storia, nello State of Play, si fa interessante

Con un pedigree comprensivo di Bioshock, è più che naturale che il creatore Ken Levine avesse qualcosa da dire sul blog ufficiale di PlayStation, con il trailer della storia che si è ritrovato Judas nel corso dell’ultimo altamente adrenalinico e meravigliosamente terrificante State of Play. “I personaggi sono stati il traino principale di ogni gioco da noi mai creato”, esordisce Levine. “Che si tratti di assassinare Andrew Ryan o scappare nella città celeste con Elizabeth, le personalità sono sempre stati il cuore delle nostre storie. Ma se poteste scegliere chi farvi amico e chi pugnalare alle spalle?” Di certo il gioco costerà più di trenta denari, ma la prospettiva narrativa da Giuda videoludico si fa più interessante ogni volta che sentiamo parlare del titolo.

“Giù da me” chi “crede che qua si sta su Marte”: per il trailer della storia di Judas dallo State of Play, prego, da questa parte!

“Con Judas”, prosegue Levine in merito al trailer dello State of Play, “abbiamo voluto creare un’esperienza in cui queste decisioni e lo svolgimento della storia dipendono da te. Poiché tu, in quanto Giuda, hai le redini di ogni evento in una trama dove il cast dei personaggi può cambiare in modi mai visti prima nei nostri giochi.” Il tutto si svolgerà a bordo della città cosmica dal nome citazionista Mayflower, i cui cittadini sono già abituati a spiarsi a vicenda e dilaniarsi alla minima offesa (se suona familiare, tornate sul sito tra un’oretta, ndr). I capitani della nave hanno provato a fare di voi un cittadino modello, ma avete preferito causare una rivoluzione destinata a devastare l’idillio. Starà a noi decidere se riparare i danni o meno.

