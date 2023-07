Nintendo Direct: nuova presentazione a settembre, secondo Jeff Grubb

Presentazione diretta da fonti indirette: l’insider Jeff Grubb torna a colpire ipotizzando un Nintendo Direct per il mese di settembre

Per quanto la Grande N non abbia una vera e propria tabella di marcia per le sue presentazioni, è pur vero che ogni anno vanta un pattern simile: per questo motivo, Jeff Grubb è tornato alla carica pronosticando un Nintendo Direct per il mese di settembre. Abbiamo avuto uno showcase il mese scorso, naturalmente, ma sappiamo anche che l’apripista dell’autunno è sempre prodigo di notizie. A quanto pare, dunque, il 2023 non si dimostrerà diverso dagli anni precedenti. “Sappiamo” dunque di che mese si tratta, ma che dire della data vera e propria? È qui che il leaker restringe il campo. L’evento live del Colosso di Kyoto si terrà a Seattle nei primi quattro giorni di settembre, ed è in concomitanza dell’evento che dovrebbe tenersi la (per ora fantomatica) presentazione.

Il Nintendo Direct di settembre: cosa sa Jeff Grubb?

Pure al settimo anno del ciclo vitale di Switch, la Grande N probabilmente avrà tanto da mostrare. L’autunno impegnato dell’ibrida delle meraviglie annovera titoli come Super Mario Bros. Wonder, il ritorno di Super Mario RPG e, più in là, anche il titolo da solista dedicato a Peach e il remaster di Luigi’s Mansion 2. In quanto a possibili palle curve, Grubb ha menzionato Metroid Prime 2: Echoes Remastered e un altro Zelda in arrivo. Sul secondo non azzardiamo pronostici, ma in merito al primo (dopo Metroid Prime Remastered e Pikmin 1 + 2) sentiamo profumo di shadow drop già da ora. Naturalmente, però, non osiamo dire di più!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate in autunno?