Snakebyte diventa ‘Hall-In’ con la nuova gamma di gamepad con licenza Xbox. Sono dotati di innovativi sensori a effetto Hall che garantiscono precisione e durata

Snakebyte, leader nel settore degli accessori innovativi per videogiochi, ha annunciato oggi l’introduzione di una nuova gamma di Gamepad con licenza Xbox. Tutti dotati di sensori ad effetto Hall all’avanguardia, che garantiscono i massimi livelli di precisione e durata per i giocatori più esigenti.

Notevolmente più accurata e duratura dei potenziometri utilizzati dalla maggior parte dei controller. La nuova gamma di Gamepad con licenza Xbox di Snakeybyte è ideale per il gioco competitivo e promette di porre fine allo stick-drift e ai movimenti imprecisi durante il gioco.

In uscita nel quarto trimestre del 2023, la nuova gamma include un Gamepad per tutti, compresi i modelli entry-level e pro; ognuno dei quali rappresenta un eccellente rapporto qualità-prezzo con innovazioni non presenti nei controller della concorrenza.

Dettagli sulla nuova gamma di gamepad con licenza Xbox di Snakebyte

La tecnologia del sensore a effetto Hall presente nello Snakebyte Gamepad Pro X, nel Base X e nel RGB X, offre ai giocatori una combinazione unica di precisione, controllo e longevità.

L’uso di sensori a effetto Hall nella nuova gamma di Gamepad con licenza Xbox di Snakebyte mira a eliminare il problema comune della deriva dello stick. Questo, spesso può rivelarsi il fattore decisivo nei combattimenti ravvicinati a livello competitivo.

La deriva degli stick analogici tradizionali è causata dai potenziometri soggetti a usura e dall’attrito meccanico. Al contrario, i sensori a effetto Hall funzionano completamente senza contatto, offrendo migliori prestazioni, precisione e una durata maggiore. I sensori a effetto Hall sono integrati sia negli stick analogici che nei grilletti della nuova gamma di Gamepad con licenza Xbox.

I nuovi Gamepad Snakebyte non sono solo tecnologicamente all’avanguardia, ma anche esteticamente accattivanti. Progettati ergonomicamente per soddisfare le esigenze e i gusti di un’ampia gamma di giocatori. Con una varietà di colori e design disponibili sul mercato, i giocatori possono essere sicuri di trovare un Gamepad che rifletta il loro stile personale.

Dichiarazioni in merito

Dotata della potenza innovativa della tecnologia dei sensori a effetto Hall, la nostra nuova gamma di Gamepad Designed for Xbox Snakebyte offre un’esperienza di prodotto che soddisfa le esigenze dei giocatori più esigenti in termini di precisione e longevità,

ha commentato Marc Kuepper, CTO di Snakebyte.

Oltre alla gamma di Gamepad con licenza Xbox, Snakebyte introdurrà quest’anno altri prodotti con licenza per gli appassionati di Xbox. Questi verranno annunciati in seguito. Snakebyte offre una garanzia di cinque anni su tutti i prodotti, che saranno disponibili in oltre 100 paesi.

E voi? Cosa ne pensate di questi gamepad con licenza Xbox di Snakebyte ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).