Final Fantasy 7 Rebirth: nel nuovo trailer la battaglia con Sephiroth

Sebbene si stia avvicinando a passi da gigante, a nostro parere il 29 febbraio è ancora troppo lontano. Siamo stati i primi ad essere rimasti interdetti dai capitoli finali di Final Fantasy 7 Remake (qui trovate la nostra recensione!) e da quella direzione, intrapresa da Square Enix, per dare nuova linfa e vitalità ad un gioco che ha appassionato intere generazioni. Un cambio di rotta altamente confermato dai primi trailer e immagini di Final Fantasy 7 Rebirth, che arriverà, per l’appunto, il prossimo 29 febbraio in esclusiva temporale di tre mesi per PlayStation 5. E nelle scorse ore, l’azienda ha anche divulgato un nuovo trailer che mette tanta nuova carne a fuoco. Lo trovate qua sotto.

Final Fantasy 7 Rebirth e il nuovo trailer in cui Cloud dà battaglia a Sephiroth: chi sa, sa

Il trailer mette in mostra i muscoli di un gioco che, perlomeno all’apparenza, sembra essere davvero tanta roba (permetteteci di essere poco professionali). In primis, viene mostrato il flashback di Nibelheim (chi sa, sa) con Tifa in pericolo e Sephiroth completamente impazzito. Un frame ci mostra anche Zolom, il boss di Midgar, che sembra ancora più terrificante dell’originale. Continua ad essere protagonista anche Zack (qui la nostra recensione di Final Fantasy 7 Reunion), il cui ruolo è ancora da chiarire, ma ci fa sempre piacere vederlo. Comunque il focus principale di questo nuovo trailer di Final Fantasy 7 Rebirth è decisamente la battaglia con Sephiroth. Godetevelo.

E questo è quanto, per ora. Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile su PlayStation 5 a partire dal prossimo 29 febbraio.