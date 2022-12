Sabrent: in arrivo il nuovo SSD Rocket 2230

Sabrent si mostra ancora una volta all’avanguardia con l’SSD Rocket 2230; l’azienda ha annunciato l’arrivo di questa nuova unità SSD ad alte prestazioni che gli utenti adoreranno

Il Sabrent Rocket 2230 unisce la nuova tecnologia a un fattore di forma ridotto per offrire qualcosa di speciale ai vostri dispositivi. Se possedete uno Steam Deck, un Microsoft Surface, un ultrabook, un NUC o persino un HTPC compatto, questa unità è in grado di accelerare l’esperienza di utilizzo senza surriscaldare o consumare energia. Si tratta di una soluzione conveniente con garanzia di vendita al dettaglio, per cui non dovrete preoccuparvi di rischiare con un’unità SSD OEM di seconda mano.

Dettagli sul nuovo SSD Rocket 2230 di Sabrent

Il Rocket 2230 è disponibile con grandezza fino a 1 TB in un fattore di forma monofacciale, in modo da essere compatibile con tutti i vostri dispositivi e offrire comunque molto spazio. Anche le prestazioni sono migliorate, con il Rocket 2230 che impiega un nuovo controller SSD Gen4 NVMe in grado di raggiungere velocità fino a 5GBps e di spingere fino a 800.000 IOPS. La memoria flash è inoltre progettata per funzionare in modo veloce ed efficiente, in modo che i dispositivi non si surriscaldino.

Il Rocket 2230 si adatta praticamente ovunque. Avete bisogno di aggiornare il vostro Steam Deck, Microsoft Surface o altri dispositivi in cui lo spazio è limitato? Sabrent ha pensato a tutti voi, con quest’unità SSD nuova di zecca progettata per semplificarvi la vita. Funziona su qualsiasi tipo di slot, quindi sarà sempre utile. Inoltre potrebbe essere la soluzione giusta per il vostro HTPC o per un sistema più piccolo.

Più grande di quanto sembri

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni ridotte: il Rocket 2230 è un’unità molto veloce. Offre prestazioni NVMe Gen4 in un formato minuscolo. Raggiunge i 5GBps e spinge fino a 800K IOPS con un’ottima reattività. È anche retrocompatibile con gli slot PCIe Gen3 e Gen2 con una larghezza di banda ridotta ma con una latenza eccellente.

Molte unità 2230 hanno una capacità limitata, il che rende la vita più difficile, soprattutto quando si crea una vasta collezione di giochi. Molti dispositivi dispongono di uno spazio di archiviazione interno limitato, costringendovi a pagare un sovrapprezzo o ad affidarvi a schede microSD. Ora è possibile memorizzare tutto ciò che si desidera in un’unica unità, poiché il Rocket 2230 è disponibile con capacità fino a 1 TB.

Hardware all’avanguardia

Il Rocket 2230 è dotato del nuovo controller SSD PCIe 4.0 NVMe con l’eccezionale 3D TLC. Spesso si è costretti a scendere a compromessi con le unità 2230, accontentandosi di controller integrati e/o QLC per la capacità. Questo nuovo controller Gen4 offre prestazioni da desktop di gioco combinate con una flash efficiente per un’esperienza ottimale. Senza DRAM e con supporto HMB, non surriscalda il dispositivo.

Nei Sabrent Labs son state testate, inoltre, le unità SSD (qui per maggiori info) Steam Deck per verificare le prestazioni che gli utenti possono aspettarsi. I test su ciò che viene preinstallato all’interno di Steam Deck hanno evidenziato la lentezza delle unità SSD, che può portare a scarse prestazioni di gioco. Sono stati testati diversi Steam Deck acquistati con diverse capacità di SSD. Infine, in laboratorio è stato testato KDiskMark sul desktop con gli Steam Deck disponibili. KDiskMark, che è molto simile a CrystalDiskMark, ha ottenuto dei risultati a dir poco deludenti. Dopo aver installato la nuova unità SSD Sabrent 2230 da 1 TB, invece, è stato riscontrato subito un eccezionale aumento delle prestazioni. L’aumento delle prestazioni ha reso lo Steam Deck molto più reattivo, i tempi di caricamento dei giochi più rapidi e l’esperienza generale di gioco è migliorata. Con tempi di caricamento dei livelli e degli elementi di gioco più rapidi.

Sabrent lavora per voi

La nuova unità SSD viene fornita con una garanzia completa per un’assistenza totale, a differenza delle unità OEM che si possono acquistare di seconda mano. La garanzia include il download gratuito di Acronis True Image di Sabrent, che consente di clonare la vecchia unità. L’unità sarà inoltre supportata con tutti gli aggiornamenti del firmware necessari, per garantire la compatibilità futura. La nuova unità Sabrent 2230 sarà presto disponibile, quindi tenetevi pronti per l’acquisto su Amazon e sul sito di Sabrent.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova unità SSD Rocket 2230 di Sabrent ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).