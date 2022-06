God of War Ragnarok: i rumor non mollano, annuncio “imminente” della data

La data di uscita di God of War Ragnarok è prossima alla rivelazione: i rumor circa un ipotetico annuncio non sembrano mordere il freno

Se da un lato l’ultimo Nintendo Direct ha calmato i rumor per i prossimi tempi, dall’altro le voci di corridoio per un annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok continuano a circolare. Che il gioco esca entro l’ultimo dell’anno è tuttora materia di discussione. E mentre i più disquisiscono da mesi sulla giusta combinazione di numeri, un giornalista di settore ha voluto distinguersi dalla massa. Parliamo di Jason Schreier, noto per aver il suo reportage di inchiesta su quelli che sarebbero diventati gli scandali di Activision. Parliamo dunque di una sorta di insider, dando non poco peso alla sua restrizione del campo.

Un annuncio destinato a fare “rumor”, quello di God of War Ragnarok

Nello specifico, il rumor a cui Schreier intende fare eco riguarda un ipotetico lancio di God of War Ragnarok previsto per novembre, con un annuncio della data più o meno a fine giugno (cioè tra oggi e domani). Stando al giornalista, i piani non sono cambiati. Al contrario, Schreier ha rincarato la dose su Twitter con il post che abbiamo incluso qui sotto. Dando più contesto alle informazioni in suo possesso, l’insider ha chiarito che non si tratterebbe di una notizia inclusa con uno State of Play. Al contrario, l’idea di Sony dovrebbe essere quella di un trailer individuale senza una presentazione a fargli da cornice.

I said Sony is expected to announce God of War Ragnarok’s (November) release date soon, yes. I didn’t say anything about a show — Jason Schreier (@jasonschreier) June 28, 2022

Di recente, il leaker The Snitch (uno pseudonimo letteralmente traducibile come “lo spione”, ndr) ha suggerito che l’atteso annuncio è previsto proprio per domani, dando ulteriore credibilità alla potenziale informazione. I piani possono ovviamente sempre cambiare, ma l’insistenza di più fonti diverse circa il medesimo aggiornamento sulla situazione del gioco andava segnalata. Una cosa è certa: non ci vorrà molto per avere una riconferma dell’affidabilità di queste voci di corridoio o una loro eventuale smentita. Per ora, però, possiamo solamente avere la consueta pazienza di ogni buon videogiocatore.

