HUAWEI MateBook 16s: il laptop pensato per l’era del lavoro ibrido

Disponibile in pre-ordine su Huawei Store, HUAWEI MateBook 16s combina alte prestazioni, ampio display e design sottile e leggero per facilitare il lavoro di ogni professionista

Huawei, azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia oggi il nuovo HUAWEI MateBook 16s, il più potente della linea MateBook. Sottile e leggero, è il laptop perfetto per i professionisti e i creativi che necessitano di un dispositivo efficiente per lavorare senza problemi anche in movimento.

Sono sempre più diffuse nuove modalità di lavoro, ibrido e da remoto,e la necessità di lavorare in spazi aperti, in viaggio e da casa. HUAWEI MateBook 16s soddisfa le esigenze di tutti i consumatori. A un ampio display e a prestazioni potenti unisce un’esperienza di utilizzo smart e un design elegante, pensati sia a chi lavora con i fogli di calcolo sia a chi utilizza software di editing. Dotato del processore più potente di Huawei, il processore Intel Core di dodicesima generazione, e di uno schermo da 16 pollici, è il device ideale per ogni professionista.

Ampio schermo professionale per ottimizzare la produttività

Negli ultimi anni, i laptop sottili e leggeri da 16 pollici sono diventati un trend. Poiché i computer portatili leggeri e con schermi ampi offrono una migliore esperienza visiva e migliori prestazioni operative del software, sono sempre più richiesti sul mercato. Alla luce della crescente domanda, Huawei ha ridefinito il display HUAWEI FullView creando quattro cornici sottili per ottimizzare lo schermo e sfruttare al meglio la superficie del laptop. In linea con il concetto di design proprio di Huawei, la cornice di MateBook 16s spazia da soli 5.2 mm a 7.3 mm con un rapporto screen-to-body del 90%.

Non solo presenta un alto rapporto screen-to-body, ma anche un aspect ratio 3:2 più produttivo per consentire agli utenti una esperienza visiva più coinvolgente. Se confrontato con uno stesso display 16 pollici su un più economico aspect ratio 16:9, HUAWEI MateBook 16s propone un display più ampio in grado di incrementare la produttività.

Display HD

Il laptop offre un display HD con risoluzione 2520 x 1680, gamma cromatica 100% RGB, rapporto di contrasto di 1500:1, 189 PPI e una luminosità da 300 nits per garantire il massimo supporto a ogni professionista con una maggiore produttività e una resa dei dettagli più definita. Con 1.07 miliardi di colori, il display offre transizioni di colore più sottili e uniformi.

Sia a un graphic designer che deve lavorare sulle luci e ombre di un’immagine HD, sia a un impiegato d’ufficio che esamina grafici ricchi di colori, il livello di dettagli assicura una visualizzazione più confortevole. Come laptop pensato per i professionisti, HUAWEI MateBook 16s offre una tastiera comoda e fatta su misura.

I keyboard designer di Huawei, hanno collaborato con i laboratori 2012 Lab, per migliorare in particolare due aspetti fondamentali, la corsa dei tasti e la tattilità. La collaborazione con gli ingegneri ha portato all’introduzione del design Soft-landing dei tasti con un “cuscinetto” per gli interruttori che, quando questi vengono premuti, permette di accompagnarli lentamente prima di toccare il fondo della tastiera. Questo aiuta a mantenere qualità e comfort nella battitura anche per lunghi periodi di tempo.

Prestazioni potenti per gestire il multi-tasking

Alimentato da un processore Intel Core H-Series i712700H4 di 12a generazione con 14 core e 20 thread, e una frequenza turbo massima fino a 4,7G Hz.

I nuclei di prestazione (P-cores) massimizzano la prestazione a thread singolo e i core ad alta efficienza energetica. Questo significa che da un alto, i nuclei di prestazione controllano i tasks più pesanti come videogiochi, rendering in real-time ed editing video, dall’altro, i nuclei di efficienza (E-cores) forniscono prestazioni multi-thread scalabili e un efficiente off loading delle attività in background in caso di multitasking.

Quindi, i nuclei di efficienza aiutano con la resa output, download dei tasks, audio e pianificazione intelligente delle risorse in base ai requisiti della task. Ottimizzato per essere un dispositivo potente in grado di aiutare i professionisti e i creativi a svolgere qualsiasi attività. Se si parla di grafica, HUAWEI MateBook 16s dispone della Intel Iris Xe Graphics in grado di fornire eccellenti capacità di elaborazione grafica.

Ideale per graphic designer, foto e video editor, così come per i gamers, sarà utile per svolgere attività grafiche in maniera facile e senza intoppi. Per offrire massime prestazione, HUAWEI MateBook 16sutilizza l’ultra-large HUAWEI SharkFin,il sistema a doppia ventola ad alette che garantisce performance efficienti, efficacie silenziose.

Perfezionando ogni componente chiave del sistema di raffreddamento, dal design della presa d’aria alle heat-pipes e ai dissipatori in lega di rame ultrasottile, Huawei è riuscita a migliorare in modo significativo il livello delle prestazioni.

La soluzione Innovative Smart Conference per il lavoro ibrido

Ora più che mai, con la diffusione del lavoro ibrido,cresce la necessità di affidarsi a un dispositivo potente in ufficio, a scuola e quando si lavora da casa. Per questo motivo, la soluzione Smart Conference con AI Sound e AI Camera, è pensata per permettere di partecipare a meeting e riunioni ovunque e in qualunque momento.

Grazie a una camera da 1080p nella parte superiore dello schermo con un angolo ampio da 88° e doppio microfono, Smart Conference crea un’esperienza di conferenza immersiva, sicura ed efficiente che si adatta ad ambienti complessi.

La modalità di sfondo virtuale AI Camera, permette di caricare le tue immagini preferite come sfondo virtuale. Attraverso la modalità Eye Contact, il contatto visivo è ottimizzato da tutti gli angoli, permettendo a entrambi gli interlocutori di comunicare e interagire durante la videoconferenza come se si trovassero faccia a faccia.

La modalità FollowCam, che permette di mostrarsi sempre al centro del video in modo professionale, favorisce una maggiore concentrazione. L’algoritmo AI per la riduzione dei rumori, una delle tecnologie proprie di AI Sound, può ridurre il rumore di sottofondo in chiamata quando Sound True Voice è attivo, mentre Personal Voice Enhancement, aiuta ad ascoltare la voce dell’interlocutore.

Inoltre, Sound True HD consente di catturare i dettagli della voce in maniera chiara e forte.

Smart experience per valorizzare la collaborazione cross-device

Funzionalità come il Super Device integrate in HUAWEI MateBook 16s portano la collaborazione multi-device a un nuovo livello. È sufficiente avvicinare a HUAWEI MateBook 16s un dispositivo Huawei come auricolari, mouse, tastiera, altoparlanti e stampante: il portatile li riconoscerà automaticamente e fornirà una richiesta per associare i prodotti in modo rapido e semplice.

Ad esempio, quando si collega lo smartphone, è possibile visualizzare l’interfaccia utente sullo schermo del laptop e utilizzare i due dispositivi come se fossero uno solo. È possibile accedere ai file e modificarli, utilizzare e gestire fino a tre finestre di applicazioni del telefono contemporaneamente, effettuare chiamate video o audio attraverso il MateBook e persino utilizzare il mouse e la tastiera collegati in modalità wireless per controllare il telefono.

Tablet come un blocco da disegno

Inoltre, il tablet può trasformarsi in un blocco da disegno o in un secondo schermo per condividere pagine web, immagini e documenti senza soluzione di continuità. Sono disponibili tre modalità ottimizzate per l’uso quando si utilizza Super Device con HUAWEI MateBook 16s: Mirror, Extend Mode eCollaborate.

In modalità Mirror, lo schermo del laptop e del tablet visualizzano lo stesso contenuto, con il tablet che beneficia della potenza e delle prestazioni del laptop, mentre il laptop può sfruttare la M-Pencil collegata al tablet per ottenere dettagli precisi nel disegno ancora più facilmente. In modalità Extend, il tablet funge da secondo schermo per poter scorrere, sfogliare e collaborare su più schermi, è quindi perfetta per lavorare su fogli di calcolo e per prendere appunti durante le riunioni.

La modalità Collaborate, consente di condividere i contenuti tra il MateBook e il tablet trascinandoli da un dispositivo all’altro. Può anche collegarsi a un monitor HUAWEI MateView. Con una risoluzione 4K+ e uno schermo da oltre 28 pollici, la collaborazione tra laptop e monitor permette di visualizzare ancora più dettagli del vostro lavoro.

Grazie al protocollo Huawei Cast+, che richiede un PIN a sei cifre, è possibile mantenere i dati al sicuro e allo stesso tempo usufruire dell’ampio schermo.

Design estetico che porta ispirazione

Dotato di un corpo in metallo ad alta resistenza, HUAWEI MateBook 16s è robusto e ha un design premium. Il notebook è disponibile nella colorazione Space Greyed è rifinito con un avanzato processo di sabbiatura ceramica che conferisce al portatile una superficie strutturata. La cerniera permette di aprirlo senza sforzo, anche con una sola mano. Racchiude tutto ciò in un corpo di soli 17,8 mm di spessore e di 1,99 kg di peso, per essere portato ovunque.

Prezzi, disponibilitàe promozioni

Nella versione con processore i7-12700H è disponibile in pre-ordine da oggi e fino al 11 luglio su Huawei Store a 1.699,00 euro, con in regalo HUAWEI MateView10, monitor dal valore commerciale di 699 euro. Per scoprire la categoria PC visitare il sito internet dedicato.

Tutti coloro che sceglieranno Huawei Store per i propri acquisti potranno beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. I device saranno infatti consegnati all’utente entro uno o due giorni lavorativi.

Oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni, l’e-commerce del brand permette agli utenti di gestire pagamenti online in totale sicurezza o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi. Inoltre, per chiunque non fosse soddisfatto del proprio acquisto, su Huawei Store è possibile gestire gratuitamente il reso dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto.

Cosa ne pensate di questo nuovo MateBook 16s di Huawei? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.