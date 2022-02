Atelier Sophie 2 è ora disponibile: ecco il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Koei Tecmo e GUST hanno divulgato il trailer di lancio di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, sequel diretto del capitolo del 2015

Annunciato durante il Tokyo Game Show 2021, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream è il secondo sequel ufficiale della serie di GUST, dopo gli ottimi due Atelier Ryza e Atelier Ryza 2. Disponibile da venerdì 25 (sì, non è uscito solo Elden Ring) su PC, PS4 e Nintendo Switch, il titolo si pone come seguito del primo Atelier Sophie uscito nel 2015 e facente parte della trilogia del Mistero. Dopo aver lasciato Kirchen Bell, la città natale di Sophie, la ragazza e la sua compagna di avventure Plachta scoprono un enorme albero identico a quello che quest’ultima aveva visto in sogno. Mentre si avvicinano, un misterioso vortice le trascina dentro, lanciandole nel mondo onirico di Erde Wiege, separandole. Sophie parte dunque alla ricerca della sua migliore amica e torna a casa, incontrando lungo la strada una varietà di nuovi personaggi pronti a unirsi alla squadra di ricerca.

Durante il viaggio, Sophie esplorerà la magia Erde Weige, una terra piena di un’abbondanza di risorse e materiali perfetti per l’uso in alchimia, con i classici punti di raccolta tipici della serie. Una volta raccolti, i materiali possono essere utilizzati nel sistema di sintesi della serie Atelier, rivisitato per l’occasione. L’ultimo capitolo, infatti, utilizza un sistema di sintesi del pannello aggiornato in cui i componenti alchemici sono posizionati strategicamente su di esso per aumentare la qualità dell’oggetto finale e i livelli dell’effetto. Un concetto diverso dai due capitoli di Ryza e molto più simile ai vecchi Atelier. Con l’occasione, GUST e Koei Tecmo hanno anche divulgato un trailer di lancio, che vi lasciamo qua sotto.

Vediamo insieme il trailer di lancio di Atelier Sophie 2!

Il battle system di Atelier Sophie 2 si discosta dai precedenti perché non presenta transizioni tra le fasi di esplorazione e quelle di combattimento. Niente tempi di caricamento o schermate separate, insomma, nella transizione alle battaglie, composte da sei membri del party (tre davanti e tre dietro) e la possibilità data al giocatore di scambiare la posizione dei personaggi a piacimento. Alcune meccaniche sono state aggiornate ed altre aggiunte, ma avremo premura di spiegarvele a dovere nella nostra recensione che… arriverà!

Avete visto il trailer di lancio di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream? Che cosa ne pensate di questa nuova iterazione del franchise di GUST? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!