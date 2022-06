Killzone: la speculazione punta a un titolo VR per il lancio di PSVR2

La realtà virtuale riuscirebbe anche a resuscitare i morti, se i rumor sul ritorno in VR di Killzone per PSVR2 si dimostrassero veritieri

Come ben sappiamo, oggi si chiude il mese di maggio e questo comporta il nostro ingresso nell’occhio di un ciclone estivo di incertezze pari a quello di due anni fa: il rigurgito della ruota dei rumor, in tal senso, stavolta è più appetitoso del solito, trattandosi di un possibile ritorno di Killzone in salsa VR al lancio di PSVR2. Lo sparatutto di casa Sony è stato tra le varie vittime dell’alba di PS4, dopo anni di onorato servizio nelle due generazioni precedenti. Ebbene, dopo l’addio di Shadow Fall e Mercenary, è possibile che questo franchise torni a mostrarsi agli occhi dei giocatori. Letteralmente!

Killzone VR, ovvero: come decretare il (possibile) successo di PSVR2

L’idea di rivedere un ipotetico Killzone VR come apripista per PSVR2 potrebbe suonare fin troppo ottimista. Del resto, sia il team di sviluppo Guerrilla Games che la stessa Sony hanno mostrato non poco disinteresse nei confronti dell’IP. Lo testimonia la triste (ma inequivocabile) chiusura del sito ufficiale. Tuttavia, la fonte del leak è l’affidabile PSVR Without Parole (ovvero “PSVR senza buona condotta”, testualmente, ndt). I dettagli della realtà virtuale in tinte turchesi sono trapelati in precedenza proprio da questa fonte, comprese le specifiche tecniche. Nel video qui sotto, i ragazzacci ci hanno concesso una nuova soffiata.

Durante il podcast, Bryan Paul e Myles Dyer hanno parlato di un titolo in realtà virtuale nato come costola del franchise. La paternità, stando ai due, sembrerebbe però essere di Supermassive Games, e stiamo parlando di un ciclo di sviluppo longevo. Dopo anni, nel 2019, a quanto pare Sony avrebbe deciso di portare avanti il cantiere in autonomia. Si tratta, come sempre, di rumor e di speculazioni da prendere con le pinze, ma la voce ha una sua logica. Del resto, una tale gestazione deve aver reso il tutto ben poco idoneo al primo PSVR. Sony ha parlato di oltre 20 titoli al lancio (2023), e con lo State of Play dietro l’angolo è possibile aspettarsi delle belle novità sul fronte del VR.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del rumor? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.