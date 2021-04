In questo articolo vedremo 5 consigli per giocare meglio a Sudoku, sviluppando un a strategie efficacie senza però perdere il piacere di risolvere il famoso rompicapo

Il Sudoku è forse uno dei giochi più famosi e longevi del mondo. Lo conoscete? L’idea è molto semplice. Abbiamo una griglia 9×9, ulteriormente suddivisa in sotto-griglie 3×3. Alcune celle sono già riempite, altre sono vuote. Lo scopo del rompicapo è quello di riempire tutte le celle con cifre da 1 a 9 in modo che in ogni riga e in ogni colonna e in ogni griglia 3×3 non si ripeta mai lo stesso numero. Ogni Sudoku ha una ed una sola soluzione e, matematica alla mano, ne possiamo generare circa 5.472.730.538 diversi, talmente tanti che non riuscireste a risolverli tutti nell’arco di 1000 anni! Naturalmente esistono Sudoku difficili e più semplice. Ecco perché vogliamo aiutarvi a ridurre questa eternità con 5 consigli per giocare meglio a Sudoku.

La scansione | 5 consigli per giocare meglio a Sudoku

Prima di tutto bisogna cercare le cosiddette “celle singole“, ovvero quelle celle che possono contenere una singola soluzione. Quelle sono le prime celle da riempire, ma come facciamo a trovarle? Il metodo della scansione è il più semplice, ma anche molto efficacie. In sostanza l’idea è quella di scansionare tutte le righe e colonne che formano ogni quadrato 3×3, annotando man mano le soluzioni possibili in ogni cella. Troverete certamente delle celle che hanno un’unica soluzione. Aggiorniamo quindi i valori delle celle singole e poi iteriamo la procedura di scansione. Dopo un certo numero di iterazioni arriverete alla soluzione! Durante questa procedura è consigliabili utilizzare la matita su carta o un Sudoku digitale in modo da poter facilmente cancellare e aggiornare le vostre ipotesi.

X-Wing | 5 consigli per giocare meglio a Sudoku

La X-Wing è quindi una tecnica che consente di escludere uno o più numeri candidati da altre caselle. Forse è un po’ complessa da spiegare, ma certamente non è difficile da applicare. Quando due righe (o due colonne) contengono solamente due posizioni possibili per un dato numero e quelle due posizioni si trovano nelle stesse due colonne (o due righe), si può eliminare quel numero da tutte le altre posizioni ancora possibili delle due colonne (o due righe).

Il pesce spada | 5 consigli per giocare meglio a Sudoku

Il pattern a “pesce spada” o “Sworsfish” è davvero molto utile per guidarvi nella risoluzione del rompicapo. La strategia Sudoku Swordfish è una tecnica a candidato singolo che utilizza 3 righe e 3 colonne. La griglia deve contenere 3 righe o 3 colonne in cui la cifra è candidata solo in 2 o 3 celle. Ogni cella deve essere collegata a un’altra per riga / colonna, indipendentemente dalla forma creata quando sono collegate. Poiché la cifra ha solo 2 o 3 posizioni possibili in quelle righe / colonne e le celle sono collegate, significa che la soluzione per quel numero si troverà forzatamente all’interno di quella catena. Il giocatore può quindi testare le diverse possibilità. La cifra può quindi essere eliminata in modo sicuro da tutte le celle che diventano impossibili in tutti i casi.

La medusa | 5 consigli per giocare meglio a Sudoku

Una medusa è dove quattro colonne hanno un candidato solo in quattro righe diverse, o viceversa. È come un X-Wing o Swordfish espanso in quattro unità. Le colonne o le righe che hanno questi candidati sono le unità primarie e devono contenere solo i candidati nelle altre quattro righe o colonne chiamate unità secondarie. Tutti gli altri candidati nelle unità secondarie possono essere eliminati.

Rettangolo unico | 5 consigli per giocare meglio a Sudoku

Un “Unique Rectangle” (UR) è costituito da quattro celle che occupano esattamente due righe, due colonne e due caselle. Tutte e quattro le celle hanno gli stessi due candidati rimasti. Quindi possiamo possiamo scegliere di tenere valori uguali “in croce”.

Buon divertimento!

Provate queste tecniche e fateci sapere! Dalla sezione giochi da tavolo è tutto, continuate a seguirci!