Skate: il nuovo gioco di Full Circle sarà free-to-play

Il nuovo Skate di Full Circle, presentato da Electronic Arts sarà un free-to-play. Scopriamo insieme qualche dettaglio a riguardo

Il nuovo Skate presentato da Electronic Arts e sviluppato da Full Circle, sarà un free-to-play. In arrivo per tutte le console old-gen e next-gen, oltre che per PC ed una versione mobile ancora in lavorazione, il titolo presenterà le ormai ben note microtransazioni classiche dei titoli gratis, che però riguarderanno a detta degli sviluppatori soltanto oggetti cosmetici per i propri avatar. Full Circle ha inoltre confermato nel video “The Board Room” che il titolo supporterà il gioco multipiattaforma e la progressione incrociata tra old-gen, next-gen e PC.

Il nuovo Skate si lancia sul free-to-play

Sempre più titoli si stanno affacciando al mondo del free-to-play, ed il nuovo Skate entrerà a far parte di questa lista. A riguardo, il direttore generale di Full Circle, Dan McCullo ha affermato (tramite Gematsu) che lo studio di sviluppo vuole che i giocatori ottengano il massimo valore dalla loro esperienza di gioco e che siano in grado di giocare sulle loro piattaforme preferite nel modo in cui preferiscono, rendendolo cross-play e cross-progression tra le console di vecchia e nuova generazione, PC ed in futuro anche mobile.

Ad aggiungersi al direttore generale McCullo, anche la responsabile della gestione del prodotto, Isabelle Mocquard ha rilasciato delle dichiarazioni dove afferma che la software house ha come obiettivo quello di continuare a supportare il titolo negli anni a venire, rendendolo constante nel tempo con aggiornamenti e nuove attività. Sulla natura free-to-play del gioco spiega la Mocquard, che saranno presenti delle microtransazioni ma saranno puramente per aspetti estetici dei personaggi, come avviene ad esempio per Apex Legends, titolo a cui afferma si siano ispirati alla Full Circle per la gestione di questo aspetto. Non è stata tuttavia comunicata una data d’uscita ufficiale per il gioco, ma sappiamo soltanto che attualmente il titolo si trova in fase pre-alpha chiusa con una build trapelata datata settembre 2021.

