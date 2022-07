NVIDIA potrebbe ridurre gli ordini di wafer TSMC 5nm

NVIDIA ridurrà gli ordini dei wafer TSMC 5nm con il treno Crypto Gravy deragliato, AMD potrebbe trarne vantaggio

Secondo quanto riferito, NVIDIA (qui per maggiori info sull’azienda) sta cercando di ridurre gli ordini di wafer da 5 nm da TSMC. Questo perché prevede un calo significativo della domanda sia da parte dei giocatori che dei minatori di criptovalute. I minatori stanno inondando il mercato con le schede grafiche GeForce RTX serie 30 usate, che i giocatori sono fin troppo felici di acquistare, influenzando le vendite di NVIDIA in entrambi i segmenti del mercato. Prima del crollo della criptovaluta del primo trimestre del 2022, NVIDIA aveva previsto buone vendite delle sue GPU GeForce di prossima generazione. In prospettiva, aveva effettuato ordini per un’ampia allocazione di wafer da 5 nm da TSMC. La società è tornata a TSMC da Samsung, che produce GPU a 8 nm della serie RTX 30.

Nuovi dettagli sulla riduzione degli ordini di wafer TSMC 5nm

Con NVIDIA che cambia idea sugli ordini a 5 nm, è alla mercé di TSMC, che ha effettuato tali allocazioni (e ora deve affrontare una perdita). Spetta a NVIDIA trovare un cliente sostitutivo per i volumi a 5 nm da cui vuole ritirarsi. Chiakokhua (alias Retired Engineer), ha interpretato un articolo DigiTimes originariamente scritto in cinese, in cui si afferma che NVIDIA ha effettuato pagamenti anticipati a TSMC per la sua allocazione di 5 nm e ora vuole ritirarsi da alcuni di essi. TSMC non è disposta a muoversi ma potrebbe al massimo sospendere le spedizioni di un quarto fino al primo trimestre del 2023. Consentendo a NVIDIA di convincere il mercato a digerire l’inventario di GPU a 8 nm. NVIDIA è responsabile della ricerca di clienti sostitutivi per l’allocazione annullata.

Lo stesso articolo dipinge un quadro diverso per AMD. L’azienda ha ridotto gli ordini per i nodi a 7 nm e 6 nm. Ma i suoi ordini di 5 nm non sono interessati. AMD non produce le sue GPU RDNA3 di prossima generazione su 5 nm, ma anche i suoi chiplet CPU “Zen 4” di prossima generazione. Qualsiasi calo della domanda di silicio GPU verrebbe regolato internamente aumentando gli ordini di chiplet “Zen 4”. La crescita di AMD come produttore di processori non è più ostacolata dalla leadership tecnologica, ma dai volumi. La società potrebbe saltare alla prospettiva di un’allocazione di 5 nm più elevata. Questo perché consentirebbe di aumentare la produzione dei processori “Zen 4” per soddisfare la crescente domanda di processori per server ad alto margine con i suoi imminenti processori EPYC “Genova” e “Bergamo”.

E voi? cosa ne pensate di questa notizia sulla riduzione degli ordini di wafer TSMC 5nm ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).