Sword Art Online: Alicization Lycoris, annunciato per Switch!

È stato annunciato da Bandai Namco e lo sviluppatore AQUIRIA Sword Art Online: Alicization Lycoris per Nintendo Switch. Vediamo insieme i dettagli di questo annuncio

Bandai Namco e lo sviluppatore AQUIRIA hanno recentemente annunciato che Sword Art Online: Alicization Lycoris per Nintendo Switch, in una versione che includerà gli aggiornamenti del contenuto “Antichi Apostoli“. Il GDR che è stato lanciato per la prima volta su PS4, Xbox One e PC il 10 luglio 2020, sbarcherà anche sulla console portatile di casa Nintendo senza però al momento nessuna data d’uscita.

I dettagli di Sword Art Online: Alicization Lycoris per la versione Switch

Il publisher Bandai Namco insieme allo sviluppatore AQUIRIA hanno anche rilasciato una panoramica su quelli che saranno i dettagli della versione Switch di Sword Art Online: Alicization Lycoris, questi sono:

Gioca nei panni dei tuoi personaggi preferiti dell’arco narrativo di Alicization ed esplora per la prima volta il vasto mondo deli Inferi con una console portatile

Include gli aggiornamenti gratuiti dei contenuti “Antichi Apostoli“

Ulteriori contenuti gratuiti ed a pagamento saranno disponibili anche negli aggiornamenti successivi

Inoltre all’inizio di questa settimana sempre Bandai ha annunciato l’ultimo contenuto scaricabile per il titolo, “Blooming of Matricaria” oltre ad aver pubblicato sui proprio canali YouTube il trailer del gioco per la versione Switch, che potete vedere qui sotto.

A differenza delle versioni già presenti per le altre piattaforme, su questa nuova versione avremo degli eventi e battaglie inedite e non mancheranno ovviamente il protagonista Kirito e tutti gli altri personaggi nati dall’opera di Reki Kawahara. Ricordiamo che il titolo è disponibile sulle altre console e PC dal 10 luglio 2020, mentre per questa versione non abbiamo ancora una data d’uscita. Che ne pensate? Siete incuriositi dalla nuova versione portatile del titolo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

