Super Smash Bros. Ultimate: un torneo online… rischioso

“O la va o la spacca” è il titolo del prossimo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate: un nome scelto per un motivo specifico

Siamo qui anche oggi per aggiornarvi sul prossimo evento online, in questo caso un torneo, di Super Smash Bros. Ultimate. In questo caso, la competizione prende il nome di “O la va o la spacca”. Verrebbe da chiedersi a cosa debba il suo nome questa competizione, per cui ne approfitteremo per aggiungere un tassello in più alla nostra guida, dopo aver specificato il funzionamento degli Spiriti di supporto. Non ci siamo mai soffermati troppo sugli strumenti al di là del sesto episodio del nostro manuale, per cui in questo caso ne approfitteremo per spiegarvi come funzionano due di loro.

Un torneo online in cui o la va o la spacca, in Super Smash Bros. Ultimate

I protagonisti del prossimo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate saranno infatti due strumenti specifici. Le armi interessate, come potete vedere dall’artwork riportato in alto e nel tweet qui sotto, sono la Bandiera speciale e il Bomber. Una volta raccolti (A), potrete utilizzarli (A) una volta che vi trovate a terra. La loro attivazione, però, vi immobilizzerà irrimediabilmente per qualche secondo, rendendovi così vulnerabili ad attacchi nemici. Se il loro utilizzo va a segno potrete tuttavia ottenere un punto (scontro a tempo, Bandiera speciale), guadagnare una vita (scontro a vite, Bandiera speciale) o infliggere ingenti danni ai nemici circostanti (Bomber).

L’evento, di cui ora è improvvisamente più chiaro il titolo “O la va o la spacca”, includerà anche la Sfera Smash come terzo strumento disponibile. Per il resto, non sono previste scremature su scenari e personaggi disponibili. Le regole, come di consueto, sono le seguenti: scontri a tempo dai due minuti e mezzo di durata, Barra Smash Finale attiva e comparsa di strumenti nella media. Non introducendo contenuti inediti, l’evento si limiterà ai consueti tre giorni di durata. L’accesso sarà aperto ai giocatori a partire da dopodomani, venerdì 30 aprile, alle otto di mattina, per poi concludersi dopo il “ponte” allo stesso orario di lunedì 3 maggio.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida su questi due strumenti vi è servita?