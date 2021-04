Super Smash Bros. Ultimate: evento per gli Spiriti aiutanti

Un nuovo evento, stavolta più piccolo, coinvolge gli Spiriti di Super Smash Bros. Ultimate: si chiamano tutti gli “Aiutanti a rapporto”

Non sarebbe un mercoledì senza un’anticipazione, e stavolta saranno nuovamente gli Spiriti i protagonisti di Super Smash Bros. Ultimate. A dire il vero, in questa occasione dovremo fare una spiegazione in più, per cui ne approfitteremo per rimpolpare un po’ la nostra guida al gioco. Il tema dell’evento che interesserà il Tabellone degli Spiriti da dopodomani, venerdì 23 aprile, fino alle prime ore di lunedì 26, è infatti “Aiutanti a rapporto”, dove a farla da padrone sarà un tipo di Spiriti molto specifico. Alludiamo a quelli che nell’evento di Monster Hunter Rise abbiamo definito “di supporto”.

Breve guida agli Spiriti aiutanti di Super Smash Bros. Ultimate

Dovete sapere che gli Spiriti protagonisti di quest’evento di Super Smash Bros. Ultimate vantano la medesima caratteristica. Per godere delle loro doti, infatti, è necessario creare una Squadra (nella modalità avventura o appena prima di iniziare uno scontro sul Tabellone) in cui uno Spirito combattente mette a disposizione qualche slot esagonale. Una volta fatto ciò, potrete equipaggiare lo Spirito combattente con quelli di supporto in base agli slot disponibili (ci sono eccezioni come Akuma, che non permette di equipaggiare aiutanti). Si possono così creare varie combinazioni.

Naturalmente, il Tabellone degli Spiriti visualizza solo un massimo di dieci elementi per volta, ed è qui che il premio in palio di questo evento entra in gioco. Con “Tutti aiutanti” è possibile sostituire tutti gli elementi presenti sul Tabellone con altrettanti scelti a caso, ma accomunati dalla loro natura di aiutanti. Al di là di questo weekend, consigliamo ai futuri lettori di fare ricorso a metodi alternativi per ottenere lo strumento: potete trovarlo occasionalmente nel negozio in-game (che non fa uso di microtransazioni, è ormai bene specificarlo). L’altro modo è fare ricorso ai bundle per gli iscritti a Nintendo Switch Online, che però sono ben più rari. In assenza di questo strumento, dovrete attendere che il Tabellone si aggiorni (ogni cinque minuti, o quindici per le Leggende).

Questa breve guida vi è stata di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.