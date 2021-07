Super Smash Bros. Ultimate: torneo online “Flipper folle”

Il nuovo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate trasforma letteralmente in un flipper folle il picchiaduro di Masahiro Sakurai

Come ogni mercoledì siamo qui riuniti per dare il benvenuto al nuovo evento online del weekend, in questo caso un torneo, di Super Smash Bros. Ultimate. Dopo lo speciale “tutt’ossa” dello scorso fine settimana, ora torna ai personaggi in sé, guida alla mano, darsele di santa ragione… a patto che riescano a toccarsi. Il torneo “Flipper folle” è infatti qui per metterci di fronte a uno strumento specifico, il Respingente. Cogliamo l’occasione per darvi una miniguida sul funzionamento di quest’arma da lancio, poiché sapere come funziona sarà essenziale per evitare una sonora sconfitta.

Guida al Respingente, il protagonista del torneo online di Super Smash Bros. Ultimate

Nel prossimo torneo online, al centro dell’attenzione ci sarà il Respingente: come funziona questo strumento di Super Smash Bros. Ultimate? Si tratta di un’arma da lancio, e come tale può essere raccolto (A sul posto, vicini allo strumento) e lanciato (A/A+↕/A+↔/presa/attacco Smash). Se viene lanciato in direzione del terreno, il Respingente rimarrà fermo lì, rivolto verso l’alto; altrimenti, rimarrà sospeso in aria con il logo della serie rivolto verso lo schermo. In entrambi i casi, non infliggerà danni ma sbalzerà via ogni personaggio che lo tocca, infliggendo un potenziale KO al 60%. Quest’arma è ottima per impedire recuperi (specie contro avversari svantaggiati) e sparisce solo dopo dieci interminabili secondi.

Tornando ai dettagli validi solo per questa occasione, il torneo “Flipper Folle” durerà per i soliti tre giorni. Le danze si apriranno venerdì 30 luglio alle otto di mattina, e si chiuderanno alla stessa ora di lunedì 2 agosto. Saranno disponibili anche altri due strumenti: la Sfera Smash e i contenitori (Casse e Capsule). Le regole prevedono sempre scontri a tempo da due minuti e mezzo di durata e con Barra Smash Finale attiva, ma stavolta con strumenti in abbondanza (anziché il consueto “abbastanza”) Sono stati scelti inoltre molti scenari (i più adatti ai Respingenti), ma non saranno tutti disponibili. Si tratta di una scrematura quanto mai generosa, per cui vi comunicheremo le arene in un paragrafo a parte.

Scenari disponibili

Vi lasciamo consultare la lista di scenari disponibili nel torneo, nello stesso ordine che offre la versione estesa della notifica in-game che vedete qui sopra.

Le rovine/Le Rovine XS/Le Rovine XL

Destinazione finale

Il castello di Peach

Giungla Kongo

Castello di Hyrule

Grande Albero della Felicità

Dream Land

Zafferanopoli

Regno dei Funghi

Castello della Principessa Peach

Cascate Kongo

La capanna nella giungla

Grande Baia

Brinstar

L’Isola Yoshi (Melee)

Yoshi’s Story

Fontana dei sogni

La verde aiuola

Venom

Lo Stadio Pokémon

Onett

Regno dei Funghi II

Le profondità di Brinstar

Fourside

Ottotornante

WarioWare, Inc.

Il ponte di Oldin

Norfair

L’Isola Yoshi

Il Sistema Lylat

Lo Stadio Pokémon 2

Il pianeta remoto

Smash Village

Il Regno celeste

L’isola di Shadow Moses

Il palazzo di Luigi

Vetta Lancia

Mario Bros.

Hanenbow

Zona Green Hill

Pascoli dorati

Paper Mario

Valle Gerudo

Dream Land GB

Lega Pokémon di Unima

Magicant

Arena Ferox

Foresta Zero

Isola di Tortimer

Balloon Fight

Salotto

Libera Mii

Tomodachi Life

PictoChat 2

Mario Galaxy

Lega Pokémon di Kalos

Arena

La zona bidimensionale X

Gamer

Serra speranza

Campagna e città

Palestra Wii Fit

Il ring

Duck Hunt

Wrecking Crew

Zona Windy Hill

Castello del Dr. Wily

PAC-LAND

Super Mario Maker

Suzaku Castle

Midgar

Torre dell’orologio di Umbra

Municipio di New Donk City

Torre delle origini

Torri cittadine

Castello di Dracula

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del torneo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.