MINISFORUM: annuncia oggi la serie Venus UM560

MINISFORUM ha annunciato oggi il suo mini PC UM560, che è elencato nella sua nuova serie di mini PC, la serie Venus, per fornire le massime prestazioni e flessibilità di lavoro con il processore AMD Ryzen 5 5625U e la grafica Radeon.

UM560 è il primo mini PC AMD con USB-C Alt-Mode e il primo mini PC al mondo dotato di alimentazione GaN. È un mini computer multiuso progettato per l’uso in una varietà di soluzioni, come un ufficio domestico, un media center/HTPC, un PC per la gestione della stampante, una segnaletica digitale o una soluzione IT aziendale con distribuzione di massa.

L’AMD Ryzen 5 5625U è un processore da 15 W prodotto con il moderno processo TSMC a 7 nm. Ha 6 core e 12 thread con clock di base a 2,3 GHz e boost clock a 4,3 GHz. Ha 16 MB di cache L3. L’APU è inoltre dotata di una scheda grafica integrata AMD Radeon RX Vega 7 con 7 CU fino a 1800 MHz.

Dimensione del mini pc di MINISFORUM

Il corpo del computer è lungo solo 12,8 cm, largo 12,66 cm e alto 4,65 cm. Supporta totalmente fino a 64 Gb di memoria DDR4 a doppio canale. Dispone di uno slot PCIe M.2 2280 e di uno slot HDD SATA da 2,5 pollici per l’espansione dell’archiviazione (SATA 3.0 6,0 Gb/s). È possibile collegare quattro monitor contemporaneamente utilizzando 2 porte HDMI e 2 porte USB-C. Una delle porte USB-C sul retro del computer supporta la modalità ALT.

La modalità Alt consente alle porte USB-C di trasferire dati/video tramite più interfacce, inclusa la sempre più popolare interfaccia video DisplayPort. Se il monitor supporta USB PD (USB Power Delivery), gli utenti possono utilizzare questa porta per alimentare il computer e trasferire il segnale video al monitor allo stesso tempo, il che rende l’intera configurazione più pulita.

La confezione include anche un alimentatore GaN da 65 W, piccolo e leggero. Se i clienti lo acquistano con 256 Gb di spazio di archiviazione o 512 Gb di spazio di archiviazione, verrà fornito con Windows 11 Pro preinstallato.

Collegamenti e interfacce

Ecco tutte le interfacce presenti nel mini pc:

Porta RJ45 2.5 Gigabit Ethernet

2 Porte USB 2.0 x2

2 Porte USB 3.2

USB-C (supporta alimentazione e display USB-C PD da 65 W, sul retro)

USB-C (Gen2, Trasferimento dati, davanti)

Clear CMOS

DMIC

Jack audio da 3,5 mm

2 porte HDMI

Tasto di accensione

Prezzi e configurazioni

Il mini pc nella versione base Barebone è venduto ad un prezzo di 349,00€. La versione con 8GB RAM e 256GB SSD ad un prezzo di 429,00€. La versione con 16GB RAM e 256GB SSD al costo di €469,00, mentre la versione sempre da 16 GB ma con 512GB SSD al prezzo di 489,00€. Il top di gamma con ben 32GB RAM e 512GB SSD ad un prezzo di 559,00€.

Cosa ne pensate di questo mini PC di Minisforum?